Destaca ‘Chema’ Morales transparencia y cero deuda tras su paso por Ramos Arizpe

José María Morales Padilla, administrador fiscal de Coahuila, destacó que sus seis años al frente de Ramos Arizpe concluyeron con cero observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El funcionario subrayó que este resultado es producto de un manejo financiero responsable durante dos administraciones consecutivas, logrando además mantener niveles máximos en los índices de transparencia.

“En mis seis años tenemos cero observaciones en la Auditoría Superior de la Federación. Los resultados de dos administraciones dan como resultado cero y eso es algo muy difícil de presumir”, afirmó Morales.

Añadió que, además de cumplir con la federación, la entrega de su gestión se caracterizó por no heredar compromisos financieros: “Eso es un reflejo, además de deuda cero, del manejo responsable en el tema financiero”.

Morales enfatizó que estas calificaciones provienen de órganos externos ajenos a su filiación política: “Que la Auditoría Superior de la Federación diga que en seis años estuvimos en cero, creo que habla mucho”.

Respecto al impacto de su administración, mencionó que el orden administrativo permitió ejecutar obra pública sin dejar deudas: “Hicimos una gran cantidad de obra y programas sociales, pero además con cero deuda”.

El exalcalde se mostró satisfecho al no dejar "sorpresas" financieras: “Te volteas hacia atrás y ves que no dejamos ninguna sorpresa para Ramos Arizpe, eso es importante”, aseguró el hoy administrador estatal.