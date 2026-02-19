Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030

En Saltillo, la generación de basura por habitante ha registrado un incremento sostenido en los últimos años, superando la media nacional establecida para los centros urbanos. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y con información proporcionada por Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Primarios de Saltillo, cada habitante produce actualmente un promedio de 1.2 kilogramos de desechos al día, mientras que hace 13 años la cifra coincidía con la media nacional de 800 gramos diarios. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo genera 900 toneladas de basura al día; Fosa 7 del relleno sanitario está por agotarse Soberón Rodríguez explicó que este fenómeno obedece a diversos factores sociales y económicos que han modificado los hábitos de consumo de la población. El aumento en la producción de residuos sólidos urbanos ha impactado directamente en la recolección diaria, que pasó de entre 350 y 400 toneladas en 2013 a 860 toneladas en la actualidad. “Eso tiene muchísimos factores que se toman en cuenta: el nivel social y económico de la gente, los ingresos de los ciudadanos, el tipo de comida que compramos y consumimos, cómo han cambiado los alimentos desde 2013 hasta 2026, qué consumimos y cómo vienen los empaques y embalajes de los productos”, expuso.

Añadió que estos cambios han provocado que se genere más basura y que el servicio de limpia y recolección tenga que ampliarse al ritmo de crecimiento de la ciudad. CRECE GENERACIÓN DE DESECHOS Soberón Rodríguez comentó que el crecimiento poblacional y el aumento en el consumo han provocado que las fosas del relleno sanitario tengan una vida útil cada vez más corta en comparación con décadas anteriores. TE PUEDE INTERESAR: De basura a energía: investigadores (entre ellos una saltillense), desarrollan proceso de fermentación sostenible Actualmente, el municipio se encuentra en la etapa final de disposición en la fosa número 7, por lo que se proyecta iniciar este mismo año la construcción de la fosa número 8. La nueva fosa representará una inversión aproximada de 60 millones de pesos por parte de la Dirección de Obras Públicas y tendrá una extensión de 2.4 hectáreas para el confinamiento de residuos. “Es una fosa que viene a darle vida útil al relleno sanitario por cuatro años. El sitio ya está prácticamente a tope en cuanto a espacio. Esta será la última fosa que cabe en el lugar de disposición final”, afirmó.

La excavación tendrá una profundidad de ocho metros desde el nivel del suelo y permitirá alcanzar hasta 25 metros de altura en el acumulado de residuos, con el mantenimiento adecuado. Con la fosa número 8, el actual sitio de disposición final, ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera Saltillo-Torreón, alcanzará su límite máximo de capacidad en 2030. Ante este panorama, el director de Servicios Primarios señaló que ya se analizan opciones para la apertura de un nuevo relleno sanitario que cumpla con las normativas ambientales en la periferia de la ciudad. TE PUEDE INTERESAR: En 15 años, se duplica generación de basura en Saltillo: recogen 830 toneladas al día Para ello, será necesario realizar trámites de impacto ambiental ante instancias estatales y federales, procesos que pueden tardar hasta un año antes de iniciar cualquier construcción. Además, el municipio evalúa la implementación de nuevas tecnologías, como biodigestores o sistemas para convertir la basura en combustible para hornos industriales.