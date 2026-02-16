Refuerzan mantenimiento de avenidas en Ramos Arizpe con empleo temporal

Coahuila
/ 16 febrero 2026
    Refuerzan mantenimiento de avenidas en Ramos Arizpe con empleo temporal
    El Ayuntamiento de Ramos Arizpe mantiene activos a cerca de 80 trabajadores mediante el programa de empleo temporal para reforzar limpieza, pintura y mantenimiento en avenidas principales. CORTESÍA

Brigadas de limpieza y embellecimiento trabajan en la imagen urbana del municipio

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe intensificó las labores de mantenimiento en las principales vialidades de la ciudad mediante el programa de empleo temporal, con el fin de garantizar condiciones óptimas de limpieza e imagen para los ciudadanos.

César Flores, titular de Embellecimiento Urbano, explicó que diversos grupos de trabajo operan bajo este esquema. “Hay algunos grupos que trabajan directamente con el departamento de urbano, otro grupo opera con Servicios Municipales y otro con Desarrollo Social”, detalló.

El funcionario señaló que estas acciones responden a instrucciones directas del alcalde. “La intención es que tengamos las principales avenidas de la ciudad en las mejores condiciones posibles, libres de basura, con pintura e iluminadas”, afirmó el titular.

En cuanto a los retos actuales, Flores mencionó que, aunque el crecimiento del pasto es moderado por la época, la basura sigue siendo el principal problema. “Ahorita nos topamos con el tema de que la gente tira basura, papel y azolves en las cunetas”, comentó.

Sobre la fuerza laboral, el titular informó que actualmente cuentan con una plantilla activa distribuida estratégicamente. “Traemos alrededor de 80 personas haciendo trabajos en distintas partes de la ciudad, entre los tres departamentos”, indicó Flores.

A pesar de la cobertura actual, el funcionario reconoció que la demanda de mantenimiento es constante y siempre existe la posibilidad de integrar a más personal para las tareas de embellecimiento en los diversos sectores.

“Siempre hacía falta más gente. Afortunadamente Ramos Arizpe cuenta con mucho trabajo y difícilmente la gente vea el empleo temporal como una alternativa a veces muy viable”, expresó respecto a la rotación y vacantes.

Finalmente, César Flores destacó que el objetivo es que la población pueda transitar de forma segura. “La intención es mantenerlo pintado y limpio para que la gente pueda distinguir las áreas donde puede caminar y lo hagan de la forma correcta”, concluyó.

