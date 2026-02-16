Ramos Arizpe: Santa María estrena letras monumentales en honor a su historia y patrimonio

Coahuila
/ 16 febrero 2026
    Ramos Arizpe: Santa María estrena letras monumentales en honor a su historia y patrimonio
    Las letras monumentales buscan fortalecer el sentido de identidad y promover el reconocimiento histórico y cultural de la localidad rural. CORTESÍA

El grupo de mujeres “Comanches” encabezó la develación del letrero representativo de la comunidad de Santa María, en Ramos Arizpe, como parte de una iniciativa para fortalecer la identidad

Con el objetivo de dignificar la historia y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad de Santa María, el grupo de mujeres “Comanches” encabezó la develación del letrero representativo de esta localidad rural, uno de los símbolos más importantes del municipio de Ramos Arizpe.

La colocación de las letras monumentales busca dar mayor visibilidad a la comunidad y a su iglesia, considerada un referente histórico de la región, además de promover el reconocimiento social y cultural del sitio, incentivando el interés por su historia y tradiciones.

$!Autoridades municipales y estatales acompañaron al grupo “Comanches” en la develación del letrero representativo de la comunidad de Santa María.
Autoridades municipales y estatales acompañaron al grupo “Comanches” en la develación del letrero representativo de la comunidad de Santa María. CORTESÍA

El acto contó con la presencia de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; el alcalde Tomás Gutiérrez Merino; y el diputado federal Jericó Abramo Masso, quienes reconocieron el trabajo social realizado por el grupo femenino en favor de la preservación del patrimonio histórico y cultural.

Las “Comanches” son un colectivo integrado por mujeres de Ramos Arizpe y Saltillo, impulsado por Bertha Gutiérrez, cuya labor se centra en fomentar la sororidad, el apoyo social y la realización de acciones comunitarias encaminadas a fortalecer la memoria colectiva y el tejido social.

El nombre del grupo evoca el apodo histórico de Miguel Ramos Arizpe, conocido como “El Comanche” por su carácter firme durante su participación en las Cortes de España, lo que refuerza el vínculo simbólico entre la agrupación y la identidad regional.

Durante su mensaje, Liliana Salinas Valdés calificó el proyecto como un esfuerzo loable y subrayó la importancia de preservar este patrimonio histórico de Coahuila. Señaló que corresponde a la comunidad fomentar la visita y difundir la historia como parte de un legado compartido.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez destacó que la iniciativa honra la memoria de Santa María y reconoce la fortaleza de su gente. “Hoy damos un paso para preservar su identidad y para que más personas conozcan su historia y tradiciones”, expresó.

Con esta acción, Santa María reafirma su valor histórico dentro del municipio, consolidándose como un espacio donde la memoria y la identidad comunitaria continúan vigentes.

