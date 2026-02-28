Refuerzan proximidad social con acciones preventivas y formativas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de la estrategia de proximidad social que impulsa el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevó a cabo durante la semana una serie de actividades preventivas y formativas orientadas a fortalecer la convivencia social y la participación ciudadana.

Las acciones estuvieron dirigidas a niñas, niños, jóvenes y padres de familia de Ramos Arizpe, con el propósito de promover entornos más seguros, fomentar la cultura de la legalidad y consolidar la confianza entre ciudadanía y corporación policial.

ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LA PRIMARIA “LORENZO MEDINA MARTÍNEZ”

En la Escuela Primaria Lorenzo Medina Martínez, personal de la corporación impartió la plática titulada “La responsabilidad de ser padres”, enfocada en sensibilizar a madres y padres de familia sobre su papel en la formación de valores, prevención de conductas de riesgo y fortalecimiento del entorno familiar.

De manera complementaria, se instaló un módulo de asesoría directa en el que se brindó orientación personalizada a un total de 60 personas, atendiendo inquietudes y ofreciendo herramientas para contribuir a la construcción de hogares más seguros y responsables.

Autoridades municipales señalaron que estas intervenciones forman parte de un programa permanente que busca incidir desde la base familiar en la prevención del delito y la consolidación de una comunidad más participativa.

DEMOSTRACIÓN DE GRUPO CANINO ANTE BOY SCOUTS

En otra actividad, el agrupamiento K9 de la Policía Preventiva participó en una jornada demostrativa tras recibir la invitación de integrantes de los Boy Scouts de México Provincia Coahuila.