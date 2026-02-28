Refuerzan proximidad social con acciones preventivas y formativas en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 febrero 2026
    Refuerzan proximidad social con acciones preventivas y formativas en Ramos Arizpe
    Elementos de Seguridad Pública impartieron la plática “La responsabilidad de ser padres” en la Escuela Primaria Lorenzo Medina Martínez, donde también se brindó asesoría directa a madres y padres de familia. CORTESÍA

Seguridad Pública impulsa cultura de legalidad y participación ciudadana

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de la estrategia de proximidad social que impulsa el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevó a cabo durante la semana una serie de actividades preventivas y formativas orientadas a fortalecer la convivencia social y la participación ciudadana.

Las acciones estuvieron dirigidas a niñas, niños, jóvenes y padres de familia de Ramos Arizpe, con el propósito de promover entornos más seguros, fomentar la cultura de la legalidad y consolidar la confianza entre ciudadanía y corporación policial.

ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LA PRIMARIA “LORENZO MEDINA MARTÍNEZ”

En la Escuela Primaria Lorenzo Medina Martínez, personal de la corporación impartió la plática titulada “La responsabilidad de ser padres”, enfocada en sensibilizar a madres y padres de familia sobre su papel en la formación de valores, prevención de conductas de riesgo y fortalecimiento del entorno familiar.

De manera complementaria, se instaló un módulo de asesoría directa en el que se brindó orientación personalizada a un total de 60 personas, atendiendo inquietudes y ofreciendo herramientas para contribuir a la construcción de hogares más seguros y responsables.

Autoridades municipales señalaron que estas intervenciones forman parte de un programa permanente que busca incidir desde la base familiar en la prevención del delito y la consolidación de una comunidad más participativa.

DEMOSTRACIÓN DE GRUPO CANINO ANTE BOY SCOUTS

En otra actividad, el agrupamiento K9 de la Policía Preventiva participó en una jornada demostrativa tras recibir la invitación de integrantes de los Boy Scouts de México Provincia Coahuila.

$!El agrupamiento K9 realizó una demostración ante integrantes de los Boy Scouts de México Provincia Coahuila, en el Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe.
El agrupamiento K9 realizó una demostración ante integrantes de los Boy Scouts de México Provincia Coahuila, en el Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe. CORTESÍA

La presentación se realizó en las instalaciones del Gimnasio Municipal, donde los asistentes conocieron de primera mano las funciones que desempeñan los binomios caninos en labores de vigilancia, prevención del delito y apoyo a la comunidad.

Durante la demostración, se explicó el proceso de adiestramiento de los ejemplares y su participación en operativos estratégicos, generando un espacio de aprendizaje y diálogo con niñas, niños y jóvenes.

Las autoridades destacaron que este tipo de actividades fortalecen la confianza ciudadana y acercan a la población al trabajo que realiza la corporación, consolidando un modelo de seguridad basado en la proximidad, la prevención y la participación social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conferencias
Familias
estudiantes

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?
Una toma amistosa

Una toma amistosa
El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula durante su asistencia a la “Ceremonia de Conmemoración de las Familias Ángeles” en la Casa Blanca.

Las inestables negociaciones de Trump
true

POLITICÓN: De los 4 regidores de Saltillo que van por diputación, uno tiene asegurada derrota
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Testigos confirmaron que la víctima fue agredida en dos momentos distintos, siendo el segundo impacto el que lo dejó inconsciente y provocó su fallecimiento días después.

Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
Se suspendieron los vuelos que entraban y salían de Puerto Vallarta y Guadalajara.

¿Es seguro viajar a México en este momento?