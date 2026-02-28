Reconocen a Saltillo a nivel nacional por el programa del perro detector de fugas ‘Manchas’
El reconocimiento fue otorgado por la Asociación de Ciudades Capitales de México
La ciudad de Saltillo fue distinguida a nivel nacional con el Distintivo a la Excelencia Municipal 2026 por su innovador programa del perro detector de fugas ocultas de agua “Manchas”, reconocimiento otorgado por la Asociación de Ciudades Capitales de México.
El galardón fue entregado en el marco de la XVI Sesión Plenaria de la ACCM, donde el alcalde Javier Díaz González, acompañado por Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo, recibió el distintivo a nombre de la ciudadanía y de los equipos técnicos que trabajan en la gestión del servicio de agua.
Gracias al trabajo de “Manchas”, el primer canino detector de fugas en México y Centroamérica, se han localizado mil fugas ocultas que posteriormente fueron reparadas, lo que ha permitido recuperar hasta 70 litros de agua por segundo. Este método es altamente especializado, ya que solo existen 25 perros en el mundo entrenados bajo esta técnica.
“En la capital de Coahuila tenemos claro que gobernar es garantizar servicios públicos suficientes y de calidad. Entre ellos, uno tan esencial como el agua; por eso, a través de Aguas de Saltillo, decidimos apostar por una solución innovadora y eficaz: la detección de fugas con el binomio canino Manchas”, dijo.
Señaló que el programa ha permitido detectar fugas con mayor precisión, reducir el desperdicio del recurso y optimizar el uso de recursos técnicos y financieros, además de disminuir afectaciones en calles y espacios públicos.
Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, Díaz González destacó que la innovación en los gobiernos locales debe traducirse en beneficios directos para la población.
“La innovación en los gobiernos locales tiene sentido cuando se traduce en resultados concretos: menos desperdicio de agua, menor afectación a calles y espacios públicos, y una mejor gestión de un recurso que es cada vez más valioso. Nos da mucho gusto que este proyecto sea reconocido y, sobre todo, que sea una experiencia replicable en otras ciudades de México”, destacó el alcalde Javier Díaz González.
La entrega del distintivo se realizó en conjunto con el Centro de Investigación y Estudios Locales y la Fundación Konrad Adenauer México, como parte de un esfuerzo por promover buenas prácticas en la gestión municipal.
Además de Saltillo, otros municipios del país fueron reconocidos por proyectos en áreas como salud, inclusión social, turismo y finanzas públicas.
Con este reconocimiento, Saltillo reafirma su compromiso con la innovación y la eficiencia en la gestión del agua, consolidando el programa “Manchas” como una iniciativa que puede replicarse en otras ciudades del país.