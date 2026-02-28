Reconocen a Saltillo a nivel nacional por el programa del perro detector de fugas ‘Manchas’

La ciudad de Saltillo fue distinguida a nivel nacional con el Distintivo a la Excelencia Municipal 2026 por su innovador programa del perro detector de fugas ocultas de agua “Manchas”, reconocimiento otorgado por la Asociación de Ciudades Capitales de México.

El galardón fue entregado en el marco de la XVI Sesión Plenaria de la ACCM, donde el alcalde Javier Díaz González, acompañado por Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo, recibió el distintivo a nombre de la ciudadanía y de los equipos técnicos que trabajan en la gestión del servicio de agua.

Gracias al trabajo de “Manchas”, el primer canino detector de fugas en México y Centroamérica, se han localizado mil fugas ocultas que posteriormente fueron reparadas, lo que ha permitido recuperar hasta 70 litros de agua por segundo. Este método es altamente especializado, ya que solo existen 25 perros en el mundo entrenados bajo esta técnica.

“En la capital de Coahuila tenemos claro que gobernar es garantizar servicios públicos suficientes y de calidad. Entre ellos, uno tan esencial como el agua; por eso, a través de Aguas de Saltillo, decidimos apostar por una solución innovadora y eficaz: la detección de fugas con el binomio canino Manchas”, dijo.