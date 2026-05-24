Refuerzan vigilancia en zona centro y plazas comerciales de Ramos Arizpe

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que las acciones operativas en la zona centro se realizan de forma pedestre para mantener proximidad ciudadana, mientras que en los complejos comerciales se efectúan rondines continuos de patrullas.

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe reforzó la estrategia de seguridad en el primer cuadro de la ciudad y las principales plazas comerciales con la finalidad de prevenir robos y actos vandálicos, implementando recorridos a pie y patrullajes constantes.

“Queremos inhibir la presencia de farderas y cualquier conducta delictiva que afecte a comerciantes y clientes. Nuestra prioridad es que la gente se sienta segura al transitar por estas áreas”, señaló.

González Farías destacó que este operativo no descuidará la vigilancia en colonias y sectores habitacionales del municipio, donde además mantienen comunicación directa con 144 empresas a través de grupos de WhatsApp enfocados en reforzar la seguridad de parques industriales y agilizar reportes.

“Las colonias siguen siendo atendidas. Gracias a los grupos de WhatsApp entre vecinos y la corporación, hemos reducido los tiempos de respuesta y damos atención más rápida a los reportes”, agregó.

El modelo de comunicación por chats de proximidad se consolida en la Región Sureste, donde municipios han fortalecido la atención de reportes ciudadanos mediante grupos digitales de contacto directo entre vecinos y corporaciones policiacas.

El funcionario indicó que la estrategia también se fortalecerá con la próxima entrada en operación del Centro de Control y Comando (C2), desde donde se monitorearán más de 300 cámaras de vigilancia.

“Con el C2 vamos a ampliar la cobertura y tener ojos en todas partes. Esto nos permitirá actuar con mayor eficacia y fortalecer la seguridad en todos los sectores de Ramos Arizpe”, afirmó.