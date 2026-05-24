Refuerzan vigilancia en zona centro y plazas comerciales de Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Refuerzan vigilancia en zona centro y plazas comerciales de Ramos Arizpe
    Autoridades municipales mantienen operativos en áreas comerciales y canales de contacto vecinal para agilizar la atención de reportes. CORTESÍA

El Municipio implementó patrullajes y recorridos a pie para prevenir robos y actos vandálicos; prevén reforzar estrategia con el nuevo C2

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe reforzó la estrategia de seguridad en el primer cuadro de la ciudad y las principales plazas comerciales con la finalidad de prevenir robos y actos vandálicos, implementando recorridos a pie y patrullajes constantes.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que las acciones operativas en la zona centro se realizan de forma pedestre para mantener proximidad ciudadana, mientras que en los complejos comerciales se efectúan rondines continuos de patrullas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/restablece-cfe-linea-de-alta-tension-danada-por-choque-en-ramos-arizpe-PL20906854

“Queremos inhibir la presencia de farderas y cualquier conducta delictiva que afecte a comerciantes y clientes. Nuestra prioridad es que la gente se sienta segura al transitar por estas áreas”, señaló.

González Farías destacó que este operativo no descuidará la vigilancia en colonias y sectores habitacionales del municipio, donde además mantienen comunicación directa con 144 empresas a través de grupos de WhatsApp enfocados en reforzar la seguridad de parques industriales y agilizar reportes.

“Las colonias siguen siendo atendidas. Gracias a los grupos de WhatsApp entre vecinos y la corporación, hemos reducido los tiempos de respuesta y damos atención más rápida a los reportes”, agregó.

El modelo de comunicación por chats de proximidad se consolida en la Región Sureste, donde municipios han fortalecido la atención de reportes ciudadanos mediante grupos digitales de contacto directo entre vecinos y corporaciones policiacas.

El funcionario indicó que la estrategia también se fortalecerá con la próxima entrada en operación del Centro de Control y Comando (C2), desde donde se monitorearán más de 300 cámaras de vigilancia.

“Con el C2 vamos a ampliar la cobertura y tener ojos en todas partes. Esto nos permitirá actuar con mayor eficacia y fortalecer la seguridad en todos los sectores de Ramos Arizpe”, afirmó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La percepción positiva hacia la policía, el Ejército y la Guardia Nacional en Coahuila superó los promedios nacionales, según datos del INEGI.

Coahuila se ubica en segundo lugar nacional en percepción positiva de la policía: INEGI
Presidenta honoraria del DIF, Liliana Salinas, dijo que se busca fortalecer el entorno familiar y generar espacios de apoyo emocional y social.

DIF Coahuila brinda atención psicológica y acompañamiento familiar a través de los CAIF
La asociación de padres señaló que se han revisado denuncias por montos de 5 mil hasta 200 mil pesos.

Coahuila: Suman 11 casos de mal manejo de recursos escolares en ciclo escolar 2025-2026
true

Coahuila: Las desangeladas campañas para el Congreso local
true

Toshiaki Nogiwa: campeón saltillense
CUARTOSCURO

Lo que sabe Gertz Manero sobre Inzunza
Manny Barreda abrió por Saltillo y Cole Roederer cerró la ofensiva con cuadrangular en la novena entrada.

Saraperos deja ir ventaja y cae ante Rieleros en Aguascalientes
Versiones en el interior de la industria apuntan a cambios en los programas de manufactura del complejo de Ramos Arizpe.

Trasciende que GM aplicará nuevo reajuste de personal en Ramos Arizpe; dejará de producir la Blazer y camioneta que arma para Honda