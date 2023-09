Regionalizar la planeación urbana y un banco estatal de terrenos, retos para Coahuila hacia 2030: Enrique Martínez

En cuanto al objetivo de no tener viviendas abandonadas, Martínez contó que uno de las recomendaciones que han comenzado a trabajar es un acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para recuperar casas abandonadas.

En cuanto al banco de tierras, se presentó como parte del objetivo que busca que no haya ninguna vivienda abandonada en todo el estado.

REGIONALIZAR IMPLANES

En cuanto a la regionalización de los Institutos Municipales de Planeación (Implan), actualmente presentes en Torreón y Saltillo, deben establecerse conforme a las regiones.

La presentación de Martínez y Morales manejó como propuesta “facultar legalmente a los Implanes para que sus decisiones sean vinculantes”.

Estos institutos que desarrollan estudios y proyectos tanto en Saltillo como en Torreón, no tienen facultades para llevarlos a cabo pues le corresponden en la mayoría de las ocasiones a direcciones de desarrollo urbano, obras públicas o salud municipal.

En ese sentido, Martínez consideró que antes de que sean legalmente vinculantes, es importante que se organicen por regiones.

Explicó en su conferencia que Coahuila vive una situación particular respecto a otros estados de la República por los diferentes tipos de zonas metropolitanas que tiene.

Ejemplificó que Saltillo tiene un tipo con dos municipios colindantes que eventualmente alcanzarán a la Zona Metropolitana de Monterrey, mientras que La Laguna enfrenta retos de compartir localidades con el estado de Durango.

Por lo tanto, la complejidad de permisos, leyes y organización que representan las zonas anteriormente mencionadas, se vuelve aún mayor en Piedras Negras y su cercanía con Eagle Pass al tratarse de dos países. Respecto a hacerlos vinculantes, explicó que al comenzar a trabajarse se estará entrando en “una controversia”.

“No pueden estar arriba del cabildo porque el cabildo fue electo y el Implan no. Entonces ahí hay que buscar un punto que todavía no encontramos pero seguramente ahora en las mesas con el gobernador electo vamos a llevar el tema a la palestra”, detalló Martínez.

El pasado 4 de septiembre, VANGUARDIA publicó que Francisco Javier Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, consideró que es importante un nuevo plan metropolitano que considere el desarrollo del corredor Saltillo-Ramos Arizpe-Monterrey.