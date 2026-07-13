Registra Coahuila 51 conatos de incendio forestal durante la temporada de calor
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El subsecretario de Incendios Forestales en la entidad, René Medina Morales, informó que la atención inmediata y la vigilancia permanente han permitido evitar afectaciones mayores en las zonas boscosas
Durante la conmemoración del Día del Combatiente de Incendios Forestales 2026, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, autoridades estatales destacaron la labor de las brigadas forestales y resaltaron que en lo que va de la temporada de calor Coahuila ha registrado 51 conatos de incendio, los cuales han sido controlados oportunamente gracias a la coordinación entre dependencias estatales y federales.
René Medina Morales, subsecretario de Incendios Forestales en la entidad, destacó que las condiciones climáticas de los últimos días y la constante vigilancia han permitido atender estas eventualidades sin que se generen afectaciones mayores a las zonas boscosas de la región.
“Afortunadamente, bien, vamos bien. Nos ha ayudado, como lo han visto, el clima. Llevamos 51 conatos en el estado... que se pudieron haber registrado gracias a la atención que se tiene por parte del Gobierno del Estado y todos los que trabajamos, como la Sedena, la Guardia Nacional y la Conafor”, declaró Medina Morales.
El subsecretario explicó que el 95 por ciento de estos conatos se han originado por descargas eléctricas naturales en zonas serranas como Carbonera, San Antonio de las Alazanas y Piedra Blanca, dentro de la región de los cañones de Arteaga.
Aclaró que el único incidente provocado por el ser humano ocurrió en el municipio de Múzquiz, donde una persona que se encontraba extraviada en el monte inició un fuego, el cual fue sofocado en tres días, afectando únicamente pastizales y matorral xerófilo.
“No, todas han sido descargas. Todos son naturales, gracias a Dios... Son puros conatos, es más, no se junta ni una hectárea con esos 51 conatos. Entonces habla bien de la atención que se ha tenido”, subrayó el subsecretario.
Para mantener la vigilancia y contención de siniestros, la Subsecretaría de Incendios Forestales cuenta con un operativo permanente apoyado con personal destacado y aeronaves listas para intervenir en las áreas de mayor concentración forestal.
“Se tiene un operativo permanente, sobre todo en Arteaga y en Múzquiz, que son donde tenemos la concentración de bosques... Tenemos 45 personas como aquí en Saltillo, en Arteaga, para poder atender inmediatamente cada conato que se presente”, precisó Medina Morales.
Finalmente, el funcionario resaltó la respuesta de la ciudadanía y el fortalecimiento del marco legal como factores clave para inhibir la quema irresponsable y proteger los recursos naturales del estado durante la actual época del año.