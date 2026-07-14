Registro Nacional Agrario atenderá trámites en Villa Unión, Coahuila, el 23 de julio

Durante la jornada, personal especializado brindará orientación sobre trámites relacionados con la propiedad social y atenderá dudas en materia agraria.

VILLA UNIÓN, COAH.- El Registro Agrario Nacional instalará un módulo de atención el próximo 23 de julio de 2026, a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Villa Unión , Coahuila.

Entre los servicios anunciados se encuentra el depósito de sucesores, procedimiento mediante el cual las personas titulares de derechos agrarios pueden registrar a quienes los recibirán después de su fallecimiento.

La atención está dirigida principalmente a ejidatarios, comuneros y sus familias que necesiten regularizar documentación o recibir asesoría sobre sus derechos y trámites ante el Registro Agrario Nacional.

La síndica municipal, Linda Castro Saldaña, informó que el módulo busca evitar que los habitantes tengan que trasladarse a otras localidades para recibir atención relacionada con asuntos agrarios.

Las personas interesadas podrán acudir directamente a la Presidencia Municipal el día de la jornada. El comunicado no especifica si será necesario solicitar cita previa o presentar documentos particulares.