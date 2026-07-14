Registro Nacional Agrario atenderá trámites en Villa Unión, Coahuila, el 23 de julio

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    Registro Nacional Agrario atenderá trámites en Villa Unión, Coahuila, el 23 de julio
    El Registro Agrario Nacional instalará un módulo de atención el 23 de julio en la Presidencia Municipal de Villa Unión, Coahuila. CORTESÍA

Ejidatarios, comuneros y sus familias podrán solicitar asesoría y realizar el depósito de sucesores en un módulo que operará desde las 10:00 horas en la Presidencia Municipal

VILLA UNIÓN, COAH.- El Registro Agrario Nacional instalará un módulo de atención el próximo 23 de julio de 2026, a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Villa Unión, Coahuila.

Durante la jornada, personal especializado brindará orientación sobre trámites relacionados con la propiedad social y atenderá dudas en materia agraria.

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Entre los servicios anunciados se encuentra el depósito de sucesores, procedimiento mediante el cual las personas titulares de derechos agrarios pueden registrar a quienes los recibirán después de su fallecimiento.

La atención está dirigida principalmente a ejidatarios, comuneros y sus familias que necesiten regularizar documentación o recibir asesoría sobre sus derechos y trámites ante el Registro Agrario Nacional.

La síndica municipal, Linda Castro Saldaña, informó que el módulo busca evitar que los habitantes tengan que trasladarse a otras localidades para recibir atención relacionada con asuntos agrarios.

Las personas interesadas podrán acudir directamente a la Presidencia Municipal el día de la jornada. El comunicado no especifica si será necesario solicitar cita previa o presentar documentos particulares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/villa-union-contara-con-presupuesto-de-55-mdp-para-obras-y-fortalecimiento-municipal-en-2026-LK19201596

Para solicitar información adicional, los pobladores de Villa Unión pueden acudir a la Sindicalía Municipal de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

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