Registro Nacional Agrario atenderá trámites en Villa Unión, Coahuila, el 23 de julio
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Ejidatarios, comuneros y sus familias podrán solicitar asesoría y realizar el depósito de sucesores en un módulo que operará desde las 10:00 horas en la Presidencia Municipal
VILLA UNIÓN, COAH.- El Registro Agrario Nacional instalará un módulo de atención el próximo 23 de julio de 2026, a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Villa Unión, Coahuila.
Durante la jornada, personal especializado brindará orientación sobre trámites relacionados con la propiedad social y atenderá dudas en materia agraria.
Entre los servicios anunciados se encuentra el depósito de sucesores, procedimiento mediante el cual las personas titulares de derechos agrarios pueden registrar a quienes los recibirán después de su fallecimiento.
La atención está dirigida principalmente a ejidatarios, comuneros y sus familias que necesiten regularizar documentación o recibir asesoría sobre sus derechos y trámites ante el Registro Agrario Nacional.
La síndica municipal, Linda Castro Saldaña, informó que el módulo busca evitar que los habitantes tengan que trasladarse a otras localidades para recibir atención relacionada con asuntos agrarios.
Las personas interesadas podrán acudir directamente a la Presidencia Municipal el día de la jornada. El comunicado no especifica si será necesario solicitar cita previa o presentar documentos particulares.
Para solicitar información adicional, los pobladores de Villa Unión pueden acudir a la Sindicalía Municipal de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas.