Villa Unión contará con presupuesto de 55 mdp para obras y fortalecimiento municipal en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 7 febrero 2026
    Villa Unión contará con presupuesto de 55 mdp para obras y fortalecimiento municipal en 2026
    El alcalde de Villa Unión, Mario Humberto González, dijo que el municipio ya cuenta con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2026. Josué Rodríguez

Pavimentaciones, proyectos educativos y mejoras en agua potable forman parte de las acciones contempladas en el presupuesto municipal para el ejercicio 2026

VILLA UNIÓN, COAH.- El alcalde de Villa Unión, Mario Humberto González Vela, anunció que el municipio ya cuenta con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2026, lo que permitirá una distribución estratégica de los recursos destinados a infraestructura y fortalecimiento municipal.

El edil destacó que los fondos se aplicarán en obras prioritarias que impactarán directamente en el bienestar de la población, con el propósito de elevar la calidad de vida de los habitantes. Entre los proyectos contemplados se incluyen pavimentaciones y recarpeteos en diversas vialidades, así como trabajos en los ejidos, atendiendo tanto a la zona urbana como rural.

TE PUEDE INTERESAR: Programas sociales transforman la vida de miles de familias en Ramos Arizpe

Entre las acciones más relevantes se encuentran la rehabilitación de la plaza del ejido Gijedo y la construcción de una techumbre en la secundaria número 30, además de iniciativas enfocadas en el fortalecimiento del sistema educativo.

Asimismo, se destinarán recursos al mejoramiento del sistema de agua potable y drenaje, así como al mantenimiento de vialidades y a la imagen urbana del municipio.

En materia financiera, González Vela subrayó que el manejo responsable del presupuesto y la confianza ciudadana han permitido un incremento en las participaciones municipales, gracias al cumplimiento en el pago del impuesto predial.

El presupuesto de egresos para 2026 será de aproximadamente 55 millones de pesos. El alcalde invitó a los contribuyentes a aprovechar los descuentos del 15, 10 y 5 por ciento en enero, febrero y marzo, respectivamente, y agradeció la confianza de la población en la administración municipal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Villa Unión

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro