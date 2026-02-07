Villa Unión contará con presupuesto de 55 mdp para obras y fortalecimiento municipal en 2026

VILLA UNIÓN, COAH.- El alcalde de Villa Unión, Mario Humberto González Vela, anunció que el municipio ya cuenta con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2026, lo que permitirá una distribución estratégica de los recursos destinados a infraestructura y fortalecimiento municipal.

El edil destacó que los fondos se aplicarán en obras prioritarias que impactarán directamente en el bienestar de la población, con el propósito de elevar la calidad de vida de los habitantes. Entre los proyectos contemplados se incluyen pavimentaciones y recarpeteos en diversas vialidades, así como trabajos en los ejidos, atendiendo tanto a la zona urbana como rural.

Entre las acciones más relevantes se encuentran la rehabilitación de la plaza del ejido Gijedo y la construcción de una techumbre en la secundaria número 30, además de iniciativas enfocadas en el fortalecimiento del sistema educativo.

Asimismo, se destinarán recursos al mejoramiento del sistema de agua potable y drenaje, así como al mantenimiento de vialidades y a la imagen urbana del municipio.

En materia financiera, González Vela subrayó que el manejo responsable del presupuesto y la confianza ciudadana han permitido un incremento en las participaciones municipales, gracias al cumplimiento en el pago del impuesto predial.

El presupuesto de egresos para 2026 será de aproximadamente 55 millones de pesos. El alcalde invitó a los contribuyentes a aprovechar los descuentos del 15, 10 y 5 por ciento en enero, febrero y marzo, respectivamente, y agradeció la confianza de la población en la administración municipal.