Capturan en Villa Unión a imputado por abigeato agravado

Piedras Negras
/ 18 febrero 2026
    Capturan en Villa Unión a imputado por abigeato agravado
    La orden de aprehensión estaba vigente desde el 6 de febrero y corresponde al delito de abigeato agravado. REDES SOCIALES

Las autoridades refuerzan acciones preventivas con productores ganaderos y agrícolas para evitar el robo de ganado en la región

VILLA UNIÓN, COAH.- En cumplimiento de un mandato judicial, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la detención de Ernesto “N” en el municipio de Villa Unión, señalado por el delito de abigeato en su modalidad agravada.

La captura se llevó a cabo sobre la calle Allende, donde agentes ubicaron al imputado para ejecutar la orden de aprehensión que permanecía activa desde el pasado 6 de febrero. El operativo se desarrolló sin que se reportaran incidentes durante la intervención.

De acuerdo con la información oficial, el señalado es investigado por su presunta participación en el robo de ganado. La acusación se agrava debido a que el ilícito habría sido cometido en despoblado y con la intervención de más de tres personas, circunstancias previstas dentro del tipo penal correspondiente.

Tras su aseguramiento, Ernesto “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que determinará su situación jurídica. La orden judicial cumplimentada derivó de investigaciones previas relacionadas con este caso.

La Fiscalía General del Estado informó que mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y corporaciones municipales para reforzar acciones contra este tipo de delitos. En un comunicado, la dependencia señaló que existe trabajo conjunto con el sector ganadero y agrícola con el objetivo de prevenir conductas ilícitas y fortalecer la procuración de justicia en la región.

El abigeato es un delito que impacta directamente a productores rurales, por lo que las autoridades han reiterado la continuidad de operativos y acciones encaminadas a combatir este tipo de prácticas.

Las investigaciones relacionadas con el caso continúan en curso para esclarecer los hechos y determinar la participación de otras personas, en caso de que así lo establezcan las indagatorias.

(Con información de medios locales)

