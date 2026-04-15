Retiran techumbres en escuelas de Ramos Arizpe por riesgo de colapso

Según explicó el edil, estas estructuras fueron construidas mediante programas federales en los que los padres de familia se encargaban de la obra, pero sin seguir los lineamientos técnicos de seguridad requeridos para este tipo de instalaciones.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que al menos tres techumbres en planteles escolares del municipio han tenido que ser retiradas por la Secretaría de Educación debido a graves deficiencias estructurales que ponían en riesgo a los estudiantes.

“Ya pusimos una techumbre nueva, completamente diferente, que es más cara que las normales, pero es la calidad que se requiere para no tener riesgos”, concluyó el alcalde, reiterando su compromiso con la seguridad educativa.

“El material que están usando es muy delgado. Son condiciones muy precarias para hacer una techumbre... las hicieron los directores que en su momento estaban y representan un riesgo”, detalló Gutiérrez Merino.

El munícipe subrayó que cualquier obra escolar debe ser autorizada por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), instancia que evalúa desde la calidad del acero hasta la orientación del sol y las bases de concreto.

Hasta el momento, se han desmantelado techumbres en escuelas de las colonias Valle Poniente y otra más en la zona donde el alcalde realizaba su gira de trabajo, con el fin de evitar accidentes provocados por fenómenos climáticos.

“Los niños pueden resultar afectados por la tierra, el aire o el granizo; por el exceso de granizo que caiga. Ese es el problema, evitar esos riesgos”, advirtió el funcionario sobre la fragilidad de las estructuras.

Gutiérrez Merino recordó casos previos en la región donde el peso del granizo provocó el desplome de techos, por lo que justificó la medida de retiro, a pesar de los reclamos iniciales de algunos sectores de la comunidad escolar.