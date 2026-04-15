Retiran techumbres en escuelas de Ramos Arizpe por riesgo de colapso

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    Retiran techumbres en escuelas de Ramos Arizpe por riesgo de colapso
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las estructuras fueron construidas sin lineamientos técnicos, por lo que ya se proyecta su reemplazo con materiales seguros y certificados. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez señaló que las estructuras instaladas por padres de familia no cumplen con las normas de seguridad

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que al menos tres techumbres en planteles escolares del municipio han tenido que ser retiradas por la Secretaría de Educación debido a graves deficiencias estructurales que ponían en riesgo a los estudiantes.

Según explicó el edil, estas estructuras fueron construidas mediante programas federales en los que los padres de familia se encargaban de la obra, pero sin seguir los lineamientos técnicos de seguridad requeridos para este tipo de instalaciones.

$!Hasta el momento, se han desmantelado techumbres en escuelas de las colonias Valle Poniente y otra más en la zona donde el alcalde realizaba su gira de trabajo.
Hasta el momento, se han desmantelado techumbres en escuelas de las colonias Valle Poniente y otra más en la zona donde el alcalde realizaba su gira de trabajo. CORTESÍA

“Ya pusimos una techumbre nueva, completamente diferente, que es más cara que las normales, pero es la calidad que se requiere para no tener riesgos”, concluyó el alcalde, reiterando su compromiso con la seguridad educativa.

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“El material que están usando es muy delgado. Son condiciones muy precarias para hacer una techumbre... las hicieron los directores que en su momento estaban y representan un riesgo”, detalló Gutiérrez Merino.

El munícipe subrayó que cualquier obra escolar debe ser autorizada por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), instancia que evalúa desde la calidad del acero hasta la orientación del sol y las bases de concreto.

Hasta el momento, se han desmantelado techumbres en escuelas de las colonias Valle Poniente y otra más en la zona donde el alcalde realizaba su gira de trabajo, con el fin de evitar accidentes provocados por fenómenos climáticos.

“Los niños pueden resultar afectados por la tierra, el aire o el granizo; por el exceso de granizo que caiga. Ese es el problema, evitar esos riesgos”, advirtió el funcionario sobre la fragilidad de las estructuras.

Gutiérrez Merino recordó casos previos en la región donde el peso del granizo provocó el desplome de techos, por lo que justificó la medida de retiro, a pesar de los reclamos iniciales de algunos sectores de la comunidad escolar.

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Ante esta situación, el Ayuntamiento ya analiza la sustitución de estas estructuras en conjunto con el Gobierno del Estado, asegurando que las nuevas instalaciones cumplan con los estándares de calidad necesarios.

“Ya pusimos una techumbre nueva, completamente diferente, que es más cara que las normales, pero es la calidad que se requiere para no tener riesgos”, concluyó el alcalde, reiterando su compromiso con la seguridad educativa.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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