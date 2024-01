Renacen esperanzas del mundo taurino para reabrir las corridas en Coahuila

La lucha para defender la fiesta brava no ha terminado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora se abre la oportunidad para que regresen las corridas de toros, con una nueva generación de ministros, luego de que se ordenó levantar la suspensión de las corridas en la Monumental Plaza de Toros México, decretada el 9 de junio por un juez federal.

Vicente Salas Estrada “Novillero”, abogado y escritor, refirió que el 22 de agosto del 2015, se publicó en Coahuila el decreto que prohíbe las corridas de toros mediante una reforma al Artículo 20 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales y el mismo año surgió la defensa jurídica para revocar ese ordenamiento.

“Desde el 2015, Coahuila desató por primera vez la guerra jurídica ante el Poder Judicial de la Federación y ante la SCJN, con el amparo que se tramitó contra el decreto de prohibición, que en el 2017 llegó a la Corte y la Suprema Corte, en forma muy radical, sacó un proyecto mediante el cual declaraba inconstitucionales las corridas de toros en Coahuila y daba las bases y fundamentos para declararlas inconstitucionales en el resto del país”.

“Ante esa situación, la empresa que manejó el amparo en Coahuila se desistió, pero ese proyecto ha servido de base para que los jueces y tribunales colegiados del PJF estén realizando las suspensiones que se han dado en la Ciudad de México, en Guadalajara, Puebla y otras ciudades”.

Sin embargo, aclaró, la lucha para resolver a la fiesta brava se encuentra sin resolver ante la Suprema Corte y el proyecto de sentencia elaborado por el ministro José Fernando Franco González Salas, en el amparo de revisión 630/2017 empieza a perder consistencia.

“Los grupos anti-taurinos, ambientalistas, ecologistas, han tenido éxito en las suspensiones porque el Poder Judicial Federal ha tomado en cuenta aquel proyecto que hizo el ministro Salas en el 2017, no obstante, la mayor parte de los ministros de aquella época ya no se encuentran en el cargo, hay una nueva generación de ministros, tan es así que la ministra Yazmín Esquivel elaboró el proyecto para levantar la suspensión de la Plaza de Toros México”.

“Ahí no prejuzgo sobre si las corridas de toros son inconstitucionales o no, sino que aplicó las reglas para dar una suspensión y no se dan las condiciones de la Ley de Amparo para que se suspendan las corridas toros. Queda la vía del juicio para que en sentencia declaren inconstitucionales o no las corridas, pero no están sobre los actos de oficio para hacer una suspensión”.

En este caso, indicó, no se afecta la libertad de las personas, no se extradita a una persona del país, no existe una privación ilegal de las personas y tampoco se dan los supuestos de la regla de que se afecte la seguridad de la Nación, se afecte la salud pública del país o sea un acto irreparable.

“Bajo esas reglas, no puede haber suspensión en los amparos que los ambientalistas están tramitando, por eso la Corte cambió un poquito el criterio, no resuelve si son inconstitucionales o no, pero dice que se debe aplicar las reglas de la Ley de Amparo y con base en eso, muy probablemente se van a levantar las suspensiones de Guadalajara y Puebla, y el proyecto que hizo el ministro Salas empieza a perder efecto”, concluyó.