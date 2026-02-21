Repelen intento de incursión armada en límites de Coahuila con Nuevo León

Coahuila
/ 21 febrero 2026
    Elementos de la Policía de Acción y Reacción detectaron un intento de incursión de presuntos integrantes del crimen organizado hacia la entidad TOMADA DE VIDEO

Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia en el municipio de Juárez, a la altura del kilómetro 83

La detección de civiles armados en la franja limítrofe con Nuevo León activó la movilización de corporaciones estatales la noche del viernes, luego de que elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) identificaran un presunto intento de incursión de integrantes del Cártel del Noreste hacia territorio coahuilense.

Según el informe oficial, los hechos ocurrieron mientras unidades de la PAR, destacamentadas en el municipio de Juárez, realizaban recorridos de vigilancia sobre la borda de patrullaje, a la altura del kilómetro 83.

TE PUEDE INTERESAR: Caen cinco personas tras cateo contra el narcomenudeo en Villa Unión, Coahuila; resguardan a dos menores de edad

Durante estas labores preventivas, los agentes ubicaron a civiles armados en la zona limítrofe, lo que motivó una intervención inmediata por parte de la corporación estatal.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos abrieron fuego contra las unidades oficiales, situación que fue repelida por los elementos conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

El incidente derivó en una persecución que se extendió hasta los límites con el estado de Nuevo León, lo que obligó a los presuntos agresores a replegarse fuera del territorio de Coahuila.

Como resultado del operativo, las autoridades aseguraron dos vehículos que fueron abandonados por los involucrados durante su huida.

Las unidades quedaron a disposición de las instancias correspondientes para el desarrollo de las investigaciones pertinentes.

Con este nuevo episodio, la Policía de Acción y Reacción reiteró la implementación de su estrategia de vigilancia permanente en puntos estratégicos, particularmente en zonas colindantes con otras entidades, con el objetivo de impedir el ingreso de grupos delictivos.

