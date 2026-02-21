Caen cinco personas tras cateo contra el narcomenudeo en Villa Unión, Coahuila; resguardan a dos menores de edad

VILLA UNIÓN, COAHUILA.- Un operativo de seguridad fue realizado la mañana del viernes en la zona centro dejó como saldo cinco personas detenidas, como parte de las acciones permanentes contra el narcomenudeo.

El despliegue se efectuó cerca de las 11:50 horas, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Región Norte I con base en Allende, cumplimentaron una orden de cateo.

En estas acciones contaron con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Seguridad Pública y el Mando Coordinado.

Las acciones se llevaron a cabo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles López Mateos y Aldama, donde fueron detenidos Jorge “N”, de 49 años; Aldo Jesús “N”, de 26; Perla “N”, de 35; María Antonia “N”, de 46; y Vanessa Viridiana “N”, de 29.

Autoridades aseguraron, durante la inspección, diversas dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, conocida como cristal.

En el sitio también decomisaron una báscula gramera presuntamente utilizada para la dosificación de la droga.

Elementos también encontraron en el lugar a dos menores de edad, quienes fueron puestos bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para salvaguardar su integridad.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas. El inmueble fue clausurado y permanece bajo resguardo oficial.