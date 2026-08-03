Reporta Coahuila 238 denuncias por violación durante primer semestre

A nivel nacional, durante el mismo periodo se contabilizaron 10 mil 77 casos por ambos tipos de violación, lo que coloca a Coahuila entre las entidades que registraron este tipo de delitos durante los primeros seis meses del año.

Durante el primer semestre de 2026, Coahuila acumuló 238 denuncias por violación simple y equiparada, de acuerdo con el reporte más reciente sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En cuanto al feminicidio, el informe señala que en México se registraron 315 casos entre enero y junio, de los cuales tres correspondieron a Coahuila.

El reporte también incluye otros delitos cometidos contra mujeres, entre ellos las lesiones dolosas. En el País se contabilizaron 42 mil 21 víctimas, mientras que en Coahuila se registraron mil 111 durante el periodo referido.

PANORAMA DE OTROS DELITOS

En materia de extorsión, las fiscalías de las entidades reportaron mil 656 denuncias a nivel nacional entre enero y junio. De ese total, 14 corresponden a Coahuila.

Por corrupción de menores, el registro nacional alcanzó mil 410 casos, de los cuales 23 fueron reportados en Coahuila. En tanto, por trata de personas se contabilizaron 279 casos en el País y 8 en territorio coahuilense.

Uno de los delitos con mayor número de denuncias fue la violencia familiar, que acumuló 138 mil 316 casos a nivel nacional durante el primer semestre. Coahuila concentró 7 mil 418 de esas denuncias.

El Secretariado Ejecutivo precisó que la información sobre estos delitos, así como las llamadas de emergencia recibidas a través del 911, se integra a partir de los reportes que proporcionan las entidades federativas mediante sus respectivas fiscalías.