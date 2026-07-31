Coahuila, sexto entre los estados con más casos de violencia familiar

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    Coahuila, sexto entre los estados con más casos de violencia familiar
    Coahuila acumuló 7 mil 418 casos de violencia familiar durante los primeros seis meses de 2026. CORTESÍA

El Estado acumuló 7 mil 418 carpetas durante el primer semestre; la incidencia equivale a un promedio de 41 hechos diarios

Coahuila se ubicó entre las entidades con mayor incidencia de violencia familiar en México durante el primer semestre de 2026, al acumular 7 mil 418 casos entre enero y junio, de acuerdo con el informe de Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), actualizado el 25 de julio.

Con esta cifra, el Estado ocupó el sexto lugar nacional por número de casos, solo por debajo de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Baja California.

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El registro representa un promedio de mil 236 casos al mes y alrededor de 41 diariamente en territorio coahuilense.

Al considerar la incidencia por cada 100 mil habitantes, Coahuila se ubicó en el segundo lugar nacional, con una tasa de 215.62 casos.

FEMINICIDIO, EN EL LUGAR 26

En contraste con la violencia familiar, Coahuila se ubicó en la posición 26 entre las 32 entidades federativas por el delito de feminicidio, con 3 casos registrados durante los primeros 6 meses del año.

La violencia familiar constituye una de las expresiones de agresión que pueden escalar y, en casos extremos, derivar en hechos de mayor gravedad.

De acuerdo con el Código Penal Federal, incurre en este delito quien ejerza actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial, económica o sexual contra una persona con quien mantenga o haya mantenido un vínculo matrimonial, de parentesco, concubinato, cohabitación o una relación de pareja, dentro o fuera del domicilio familiar.

HASTA CUATRO AÑOS DE PRISIÓN

La legislación federal establece una pena de seis meses a cuatro años de prisión para quien cometa violencia familiar, además de tratamiento psicológico especializado.

Cuando la agresión se ejerce contra una mujer embarazada, una persona adulta mayor o alguien con discapacidad, la pena puede incrementarse hasta en una mitad, tanto en su mínimo como en su máximo.

El reporte del SESNSP coloca a Coahuila entre las entidades con mayor número de casos acumulados durante el primer semestre, mientras que el indicador por población lo mantiene en los primeros lugares de incidencia a nivel nacional.

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