Reportan caída de hielo en zonas altas de Ocampo; continúa influencia del frente frío 27

Coahuila
/ 12 enero 2026
    La caída de hielo se registró únicamente en comunidades de gran altitud de la sierra de Ocampo, como consecuencia del frente frío número 27 que afectó a la Región Centro de Coahuila. FOTO: LIDIET MEXICANO

Protección Civil mantiene operativos preventivos y trasladó a personas en situación vulnerable a refugios temporales

OCAMPO, COAH.- La presencia del frente frío número 27 provocó un marcado descenso en las temperaturas de hasta cuatro grados en la zona urbana y aún más en áreas rurales; además, se registró la caída de hielo en comunidades rurales ubicadas en las zonas serranas del municipio de Ocampo, Coahuila.

Fernando Orta, coordinador de Protección Civil en la Región Centro, confirmó que el fenómeno se presentó únicamente en áreas de gran altitud, propias de la serranía de Ocampo, mientras que en Monclova, Frontera y Castaños no se ha registrado nieve ni aguanieve.

$!Autoridades exhortaron a la población a evitar el uso de anafres en espacios cerrados y a revisar calentadores, ante el riesgo de intoxicaciones durante la temporada de frío.
Autoridades exhortaron a la población a evitar el uso de anafres en espacios cerrados y a revisar calentadores, ante el riesgo de intoxicaciones durante la temporada de frío. FOTO: LIDIET MEXICANO

El funcionario señaló que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de frío persistirán durante los próximos días, al menos hasta el jueves, con temperaturas que podrían incrementarse de manera gradual, aunque el ambiente se mantendrá frío.

Respecto a las precipitaciones, indicó que existe una probabilidad baja de lluvia, estimada entre un 5 y 10 por ciento para la región, sin que se esperen acumulaciones importantes.

En el marco de estas condiciones climáticas, Protección Civil mantiene operativos preventivos y recorridos de vigilancia, principalmente para brindar apoyo a personas en situación de calle. Informó que ocho personas fueron trasladadas a refugios temporales en Monclova y dos más en Frontera, donde se les proporciona abrigo, calefacción y alimentos calientes.

Finalmente, Orta exhortó a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas, evitar el uso de anafres en espacios cerrados, revisar el estado de los calentadores y limitar salidas innecesarias. Ante cualquier situación de riesgo o solicitud de apoyo, reiteró que el número de emergencias 911 se encuentra disponible.

Temas


Clima

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

