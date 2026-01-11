¡Sí nevó en Arteaga! La nieve sorprendió en la Sierra de la Marta, a más de 3 mil metros de altura

La llegada del frente frío número 27 dejó un panorama gélido en la región Sureste de Coahuila. Durante el domingo, Saltillo permaneció bajo un manto helado con temperaturas que no superaron los cinco grados Celsius y que, ya entrada la noche, descendieron hasta los cero grados. A pesar de las expectativas, la postal invernal que muchos esperaban —copos de nieve cubriendo calles y techos— nunca llegó a la capital del estado. TE PUEDE INTERESAR: Lluvias, apagones y accidentes viales en Saltillo por frente frío 27

Sin embargo, la nieve sí cayó en territorio coahuilense. Ocurrió en las zonas más elevadas del municipio de Arteaga, específicamente en la Sierra de la Marta ¡a más de 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar! Ahí, la combinación de altitud extrema y condiciones climáticas propiciadas por el frente frío permitió la formación de nieve, un fenómeno reservado para quienes se aventuran en las cumbres de la sierra.

El avistamiento fue documentado por la página de viajes Ruta 24, así como por el influencer Efrén Canela, quienes compartieron en sus respectivas redes sociales una serie de imágenes y videos captados durante la jornada. En sus publicaciones, la creadora del proyecto Ruta 24 relató la emoción de presenciar la nevada, al tratarse de la primera vez que lograban observar este fenómeno, en lo alto de la Sierra de Arteaga, una experiencia que calificaron como inolvidable.

NO ES PARA TODOS No obstante, la también viajera lanzó una advertencia clara a quienes, motivados por las imágenes, consideren acudir al lugar. Señaló que no se trata de una excursión sencilla ni improvisada. Para llegar a la zona donde cayó la nieve fue necesario recorrer cerca de cuatro kilómetros a pie, contar con experiencia en senderismo, buena condición física y portar ropa especializada para bajas temperaturas. En la parte baja de Arteaga, subrayó, únicamente se registró frío, sin rastro alguno de nieve. Por su parte, Efrén comentó que la temperatura en las alturas estaba registrada como -1, pero la sensación térmica era de -6. DE LA PASIÓN POR VIAJAR AL REGISTRO DE EXPERIENCIAS ÚNICAS Ruta 24 es un proyecto creado por una joven cuya pasión por los viajes nació de manera inesperada, tras abordar su primer avión por invitación de una amiga universitaria. Aquella experiencia detonó una curiosidad que la llevó a recorrer distintos puntos del país, inicialmente a través de viajes académicos, descubriendo que el asombro podía encontrarse dentro de México. El registro de la nevada en la Sierra de Arteaga se suma así a una narrativa que no solo muestra destinos, sino que también promueve la responsabilidad, el respeto por la naturaleza y la preparación adecuada para explorar entornos de alta montaña, donde el invierno puede regalar postales extraordinarias... siempre y cuando se llegue hasta donde la naturaleza lo permite.