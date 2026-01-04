Reportan calma en carreteras de Arteaga tras periodo vacacional decembrino

Coahuila
/ 4 enero 2026
    Reportan calma en carreteras de Arteaga tras periodo vacacional decembrino
    El tramo carretero de Los Chorros, en Arteaga, registra circulación moderada y ausencia de accidentes tras el periodo más intenso de las fiestas decembrinas. FOTO: ARCHIVO

Protección Civil municipal se mantiene en alerta ante el próximo incremento de afluencia por el regreso de visitantes

El municipio de Arteaga registra una jornada de tranquilidad en sus principales vías de comunicación, particularmente en el tramo conocido como “Los Chorros”, tras concluir los días más intensos de las fiestas decembrinas.

Leonel Martínez Mata, encargado de Protección Civil en Arteaga, informó que hasta el momento no se han presentado incidentes de consideración, manteniéndose un flujo vehicular moderado en la zona.

“No ha habido ningún accidente, afortunadamente. Me imagino que la mayoría de la gente va a empezar a partir del lunes o martes, cuando ya se termina el periodo vacacional”, comentó el funcionario municipal.

Sobre el paso de connacionales, Martínez Mata destacó que el operativo trabajó sin contratiempos, permitiendo un tránsito fluido de los viajeros que cruzaron por la Región Sureste de Coahuila.

“Con el tema de los paisanos no tuvimos ninguna incidencia; estuvo transcurriendo de manera normal y espaciada”, aseguró el titular del área de emergencias y prevención.

A pesar de la calma actual, la corporación prevé que el panorama cambie en los próximos días, ya que este fin de semana todavía es aprovechado por los turistas antes del regreso a las actividades.

“Este fin de semana todavía se puede manejar como un periodo vacacional; entonces, eso provoca que la carretera tenga poca afluencia, pero yo digo que en el transcurso de la semana vamos a estar ya un poco más saturados”, explicó.

Finalmente, Protección Civil reiteró que se mantiene al pendiente del regreso de la población para asegurar que el cierre de la temporada conserve los resultados positivos logrados hasta ahora.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

