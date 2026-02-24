Rescatan a mujer lesionada tras caída en cueva del municipio de Sacramento

El accidente ocurrió cuando la excursionista descendía por una pendiente con más de 300 metros de inclinación y perdió el equilibrio. Al caer, se ocasionó diversas lesiones, entre ellas una herida abierta, considerada la más delicada, lo que le impidió mantenerse en movilidad.

SACRAMENTO, COAH.- Una mujer resultó lesionada luego de sufrir una caída mientras realizaba senderismo en la zona conocida como la Cueva del Cariño de la Montaña, en el municipio de Sacramento . Esta situación movilizó a corporaciones de seguridad y rescate de la región.

Tras el reporte, elementos del Departamento de Seguridad Pública y Protección Civil de Sacramento, en coordinación con corporaciones de Nadadores, San Buenaventura y Frontera, acudieron al sitio para brindar el apoyo correspondiente y realizar las maniobras de rescate en una zona de difícil acceso.

Luego de ser estabilizada, la mujer fue descendida de forma segura y trasladada a un hospital de Monclova para recibir atención médica, con el apoyo de la Policía Estatal, cuyos elementos facilitaron el paso de la ambulancia para agilizar su llegada.

El director de Seguridad Pública de Sacramento, David Alejandro Ramírez Sánchez, destacó que la coordinación entre las distintas corporaciones permitió atender la emergencia de manera oportuna, evitando mayores riesgos para la persona lesionada.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al acudir a este tipo de sitios, recomendando el uso de ropa y calzado adecuados, así como seguir medidas preventivas al realizar actividades de senderismo.

El funcionario también agradeció a la alcaldesa Andrea Wendolyn por el respaldo que ha brindado a las corporaciones de seguridad, así como por fortalecer la coordinación con el Gobierno del Estado, lo que permite mejorar la atención ante cualquier contingencia.

Finalmente, reiteró que estas acciones forman parte del trabajo en materia de seguridad que se impulsa en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.