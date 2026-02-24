Rescatan a mujer lesionada tras caída en cueva del municipio de Sacramento

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 24 febrero 2026
    Rescatan a mujer lesionada tras caída en cueva del municipio de Sacramento
    Corporaciones de rescate de Sacramento y municipios vecinos realizaron maniobras en una zona de difícil acceso para poner a salvo a la excursionista lesionada. LIDIET MEXICANO

La mujer fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital de Monclova, con apoyo de la Policía Estatal para agilizar su llegada

SACRAMENTO, COAH.- Una mujer resultó lesionada luego de sufrir una caída mientras realizaba senderismo en la zona conocida como la Cueva del Cariño de la Montaña, en el municipio de Sacramento. Esta situación movilizó a corporaciones de seguridad y rescate de la región.

El accidente ocurrió cuando la excursionista descendía por una pendiente con más de 300 metros de inclinación y perdió el equilibrio. Al caer, se ocasionó diversas lesiones, entre ellas una herida abierta, considerada la más delicada, lo que le impidió mantenerse en movilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Eligen a Tereso Medina como nuevo líder nacional de CTM

$!Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al practicar senderismo, debido a las pendientes pronunciadas y riesgos naturales del área.
Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al practicar senderismo, debido a las pendientes pronunciadas y riesgos naturales del área. LIDIET MEXICANO

Tras el reporte, elementos del Departamento de Seguridad Pública y Protección Civil de Sacramento, en coordinación con corporaciones de Nadadores, San Buenaventura y Frontera, acudieron al sitio para brindar el apoyo correspondiente y realizar las maniobras de rescate en una zona de difícil acceso.

Luego de ser estabilizada, la mujer fue descendida de forma segura y trasladada a un hospital de Monclova para recibir atención médica, con el apoyo de la Policía Estatal, cuyos elementos facilitaron el paso de la ambulancia para agilizar su llegada.

El director de Seguridad Pública de Sacramento, David Alejandro Ramírez Sánchez, destacó que la coordinación entre las distintas corporaciones permitió atender la emergencia de manera oportuna, evitando mayores riesgos para la persona lesionada.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al acudir a este tipo de sitios, recomendando el uso de ropa y calzado adecuados, así como seguir medidas preventivas al realizar actividades de senderismo.

El funcionario también agradeció a la alcaldesa Andrea Wendolyn por el respaldo que ha brindado a las corporaciones de seguridad, así como por fortalecer la coordinación con el Gobierno del Estado, lo que permite mejorar la atención ante cualquier contingencia.

Finalmente, reiteró que estas acciones forman parte del trabajo en materia de seguridad que se impulsa en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


RESCATES

Localizaciones


Coahuila
Sacramento

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas
El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?
El incendio ocurrió en un terreno baldío detrás de una gasolinera en la colonia Mirasierra.

Localizan a persona calcinada en predio de Saltillo; permanece sin identificar
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El jugador de Saltillo Soccer buscará un lugar dentro del Club de Futbol Monterrey.

Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados
Primeras planas de medios nacionales en puestos de periódicos destacan el operativo en torno a El Mencho.

La CIA le dio a México información ‘decisiva’ para localizar al ‘Mencho’
El presidente Trump ha afirmado que los aranceles beneficiarán al sector manufacturero estadounidense y crearán empleos en fábricas, aunque muchos economistas han cuestionado estas afirmaciones.

El gobierno de Trump actúa con rapidez para reestructurar su programa de aranceles