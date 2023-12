Resta competitividad a Coahuila falta de recursos a infraestructura: especialista

En Coahuila hay un rezago de infraestructura que está restando competitividad al Estado, además existe necesidad de hacer mayor planeación territorial para facilitar las nuevas inversiones industriales, habitacionales y comercios; esto son las consecuencias de recibir poco presupuesto federal cada año y porque han surgido otras prioridades como destinar recursos a la seguridad con la compra de armamento, equipo y más policías, expuso el economista Antonio Serrano.

“Este año la evaluación es que nos fue bien en general, por obvias razones se incrementó el gasto de gobierno donde se nota como la seguridad, se compró equipo y armamento, eso está bien. Pero nos quedamos cortos en los proyectos que sí tienen un impacto para la competitividad”, explicó.

Serrano aseguró que hay rezago en la infraestructura que genera que Coahuila sea atractivo, como carreteras en buenas condiciones y desarrollo de espacios para la industria a través de lo que le toca a los gobiernos, que es la planeación; el Gobierno Federal no invirtió en carreteras, tampoco en otras áreas como puentes o nuevos desarrollos en áreas urbanas, la inversión sólo le ha tocado al estado.

“En planeación territorial hay rezago. Es un síntoma por la falta de dinero a las regiones y entidades del país, para cumplir con las necesidades primarias de carreteras y terrenos que puedan servir tanto a la industria como al comercio o áreas habitacionales”, dijo.

Hay presupuesto aprobado, tanto federal como estatal y tiene dos perspectivas, en donde lo social se sigue con una tendencia, pero llama la atención la propuesta de 4 mil millones de pesos para promover al estado, que comparada con la inversión, sería mejor invertir primero y luego promocionar.

“El estado se promociona solo. La mitad llega por promoción y la otra no. Tenemos opciones importantes para invertir, y no gasto, como infraestructura, migración y planeación de todo el territorio para prepararlo para el futuro”, dijo.

En la Región Sureste, por ejemplo, no se puede ya hacer vivienda económica porque los costos y la geografía no lo permiten, los espacios que hay son de roca y sale muy caro urbanizar y no se puede dar barata.

Insistió en que de inmediato debe trabajarse en seguridad migratoria, para evitar futuras complicaciones con este fenómeno social, que impacta de manera económica. Falta la infraestructura para que el estado siga siendo atractivo en la movilización de productos y que las cadenas de suministros alcancen niveles de excelencia.