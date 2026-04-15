Choque frontal entre tráileres paraliza la vialidad en el libramiento Norponiente

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Choque frontal entre tráileres paraliza la vialidad en el libramiento Norponiente
    La magnitud del impacto entre un tractocamión rojo y otro azul provocó que ambos vehículos terminaran obstruyendo por completo la vialidad, generando largas filas de automovilistas en la zona del percance. MARTÍN ROJAS

Se registraron severos daños materiales en las unidades; la carretera quedó cerrada por aproximadamente cinco horas durante las maniobras de retiro

Una presunta falla mecánica provocó un fuerte choque entre dos tráileres durante la madrugada del miércoles en las inmediaciones del libramiento Norponiente, dejando cuantiosos daños materiales y la vialidad completamente bloqueada.

El accidente ocurrió cerca de la 01:00 horas, cuando un tractocamión de doble semirremolque color rojo circulaba con dirección a Saltillo. Fue a la altura del kilómetro 14+500, en la ampliación Rincón de los Pastores, donde la pesada unidad fue impactada de frente por otro tráiler color azul que invadió el carril contrario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-de-trailer-sufre-volcadura-en-arteaga-EA20021234
$!Tras el encontronazo entre las dos unidades de carga pesada, se confirmó que los operadores resultaron ilesos, pese a la fuerza del impacto registrado en la ampliación Rincón de los Pastores.
Tras el encontronazo entre las dos unidades de carga pesada, se confirmó que los operadores resultaron ilesos, pese a la fuerza del impacto registrado en la ampliación Rincón de los Pastores. MARTÍN ROJAS

Debido a la fuerza del encontronazo, ambas unidades resultaron severamente dañadas y la circulación quedó obstruida, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de la Guardia Nacional que patrullaban la zona acudieron para tomar conocimiento, confirmando que los operadores resultaron ilesos.

$!Grúas y personal de emergencia trabajaron durante varias horas en el libramiento Norponiente para retirar los tráileres siniestrados, luego del choque registrado cerca de la 01:00 horas que paralizó la circulación.
Grúas y personal de emergencia trabajaron durante varias horas en el libramiento Norponiente para retirar los tráileres siniestrados, luego del choque registrado cerca de la 01:00 horas que paralizó la circulación. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con la versión del conductor señalado como responsable, el volante de su unidad se habría trabado, lo que le impidió regresar a su carril y terminó chocando contra el otro tráiler, sin que este pudiera evitar el impacto.

$!Elementos de la Guardia Nacional acudieron al kilómetro 14+500 para tomar conocimiento del accidente entre dos unidades de carga pesada, el cual dejó únicamente daños materiales y generó afectaciones viales en ambos sentidos.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al kilómetro 14+500 para tomar conocimiento del accidente entre dos unidades de carga pesada, el cual dejó únicamente daños materiales y generó afectaciones viales en ambos sentidos. MARTÍN ROJAS

El tramo permaneció cerrado durante aproximadamente cinco horas mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas, lo que generó largas filas de vehículos en ambos sentidos.

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