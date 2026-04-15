Choque frontal entre tráileres paraliza la vialidad en el libramiento Norponiente

Una presunta falla mecánica provocó un fuerte choque entre dos tráileres durante la madrugada del miércoles en las inmediaciones del libramiento Norponiente, dejando cuantiosos daños materiales y la vialidad completamente bloqueada.

El accidente ocurrió cerca de la 01:00 horas, cuando un tractocamión de doble semirremolque color rojo circulaba con dirección a Saltillo. Fue a la altura del kilómetro 14+500, en la ampliación Rincón de los Pastores, donde la pesada unidad fue impactada de frente por otro tráiler color azul que invadió el carril contrario.