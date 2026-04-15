Choque frontal entre tráileres paraliza la vialidad en el libramiento Norponiente
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Se registraron severos daños materiales en las unidades; la carretera quedó cerrada por aproximadamente cinco horas durante las maniobras de retiro
Una presunta falla mecánica provocó un fuerte choque entre dos tráileres durante la madrugada del miércoles en las inmediaciones del libramiento Norponiente, dejando cuantiosos daños materiales y la vialidad completamente bloqueada.
El accidente ocurrió cerca de la 01:00 horas, cuando un tractocamión de doble semirremolque color rojo circulaba con dirección a Saltillo. Fue a la altura del kilómetro 14+500, en la ampliación Rincón de los Pastores, donde la pesada unidad fue impactada de frente por otro tráiler color azul que invadió el carril contrario.
Debido a la fuerza del encontronazo, ambas unidades resultaron severamente dañadas y la circulación quedó obstruida, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de la Guardia Nacional que patrullaban la zona acudieron para tomar conocimiento, confirmando que los operadores resultaron ilesos.
De acuerdo con la versión del conductor señalado como responsable, el volante de su unidad se habría trabado, lo que le impidió regresar a su carril y terminó chocando contra el otro tráiler, sin que este pudiera evitar el impacto.
El tramo permaneció cerrado durante aproximadamente cinco horas mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas, lo que generó largas filas de vehículos en ambos sentidos.