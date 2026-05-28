Retos virales y amenazas de tiroteo en redes sociales: el principal desafío de seguridad en las escuelas de Saltillo

La urgencia de estas intervenciones se acentuó tras registrarse casos de psicosis escolar en la región. El pasado 22 de abril de 2026, la secundaria Eulalio Gutiérrez movilizó a corporaciones y binomios caninos por una pinta de tiroteo en los baños, situación que se replicó el 20 de mayo de 2026 en la Universidad Carolina con amenazas en grupos de WhatsApp.

Las amenazas de atentados escolares difundidas a través de retos virales en redes sociales se han convertido en el foco rojo para las autoridades de Saltillo. Ante este panorama de alarmas digitales, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha intensificado una estrategia de proximidad social en los planteles educativos de la capital.

Alexis Morales, integrante del área de prevención del delito en la Comisaría de Seguridad, confirmó que el uso irresponsable de las plataformas digitales y las conductas de riesgo asociadas a internet representan la problemática más urgente que atienden actualmente en las aulas de la ciudad.

“Tocamos temas tanto de acoso, ciberacoso, bullying, redes sociales... en instituciones educativas más elevadas damos pláticas sobre el manejo responsable. Entonces, la mayoría de los temas que tenemos problemas en las escuelas, atendemos a esa problemática”, señaló Morales.

El oficial advirtió que las corporaciones policiacas vigilan de cerca estas conductas digitales de riesgo, detallando que las llamadas "bromas de mal gusto" en plataformas de internet alteran de manera directa la tranquilidad de los entornos escolares de la región sureste.

“Ahorita está muy de moda un reto de publicar en redes sociales o rayar los baños que va a haber algún atentado dentro de la escuela. Eso genera un poquito de desconfianza para los padres, para los alumnos, pero no ha llegado a nada más que no sea una simple broma”, apuntó.

Para frenar esta tendencia, la estrategia gubernamental suma el despliegue del "Operativo Mochila" en coordinación con directivos y padres de familia. Estas acciones inmediatas buscan mitigar el pánico entre el alumnado y descartar cualquier peligro real de armas u objetos prohibidos dentro de las aulas.

“A lo largo de este año hemos asistido a 152 actividades en diferentes escuelas. Algunas escuelas las repetimos para alcanzar a... a atender a todos los alumnos o a la mayoría del alumnado con el que tengamos este problema”, explicó el funcionario sobre el alcance de la corporación.

Morales aclaró que si bien las falsas alertas inician en la web, las consecuencias legales en la vía pública son reales. La policía actúa bajo estrictos protocolos y tiene la facultad de detener a los jóvenes que participen o inciten a alterar el orden en las inmediaciones de los planteles.