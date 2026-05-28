Liberarán el viernes a osezno rescatado en Saltillo

El mamífero silvestre fue localizado originalmente escondido dentro de un desagüe pluvial que conecta con un arroyo a espaldas de dicho sector residencial. La presencia del animal cerca de las viviendas había encendido las alertas de los colonos durante la mañana previa.

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila liberará en las próximas 24 horas al osezno negro capturado en la colonia El Mirador. Las autoridades estatales agilizaron los protocolos de reubicación al determinar que el ejemplar se encuentra en óptimas condiciones físicas.

En el exitoso operativo de contención y resguardo participaron de forma coordinada elementos de la Policía Ambiental de Saltillo y brigadistas estatales. El personal especializado logró sedar al ejemplar de manera segura para evitar accidentes en la zona urbana.

Tras su captura, el osezno recibió únicamente un tratamiento médico preventivo a base de antibióticos por parte de especialistas del Museo del Desierto. Debido a que su estado de salud es favorable, se descartó por completo mantenerlo internado en el centro de resguardo.

Técnicos de la dependencia aclararon que el Museo del Desierto solo interviene en el resguardo prolongado cuando existen ejemplares con lesiones o enfermedades graves. Al no presentar heridas, el cachorro de aproximadamente dos años, la Secretaría estatal asumirá la logística.

La dependencia ambiental ya coordina el traslado directo del oso hacia una zona serrana alejada de la mancha urbana para su inmediata reintegración. Se espera que el espécimen sea devuelto a su hábitat natural antes de que concluya este jueves.