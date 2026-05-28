Liberarán el viernes a osezno rescatado en Saltillo

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    Liberarán el viernes a osezno rescatado en Saltillo
    Elementos de la Policía Ambiental de Saltillo y brigadistas estatales participaron en el operativo de captura y resguardo del osezno negro localizado en un desagüe pluvial de la colonia El Mirador, donde fue asegurado de manera controlada para evitar riesgos a la población. FOTO TOMADA DEL VIDEO

Un osezno negro localizado en la colonia El Mirador, en Saltillo, fue asegurado por autoridades ambientales tras un operativo coordinado entre la Policía Ambiental y brigadistas estatales

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila liberará en las próximas 24 horas al osezno negro capturado en la colonia El Mirador. Las autoridades estatales agilizaron los protocolos de reubicación al determinar que el ejemplar se encuentra en óptimas condiciones físicas.

El mamífero silvestre fue localizado originalmente escondido dentro de un desagüe pluvial que conecta con un arroyo a espaldas de dicho sector residencial. La presencia del animal cerca de las viviendas había encendido las alertas de los colonos durante la mañana previa.

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En el exitoso operativo de contención y resguardo participaron de forma coordinada elementos de la Policía Ambiental de Saltillo y brigadistas estatales. El personal especializado logró sedar al ejemplar de manera segura para evitar accidentes en la zona urbana.

Tras su captura, el osezno recibió únicamente un tratamiento médico preventivo a base de antibióticos por parte de especialistas del Museo del Desierto. Debido a que su estado de salud es favorable, se descartó por completo mantenerlo internado en el centro de resguardo.

Técnicos de la dependencia aclararon que el Museo del Desierto solo interviene en el resguardo prolongado cuando existen ejemplares con lesiones o enfermedades graves. Al no presentar heridas, el cachorro de aproximadamente dos años, la Secretaría estatal asumirá la logística.

La dependencia ambiental ya coordina el traslado directo del oso hacia una zona serrana alejada de la mancha urbana para su inmediata reintegración. Se espera que el espécimen sea devuelto a su hábitat natural antes de que concluya este jueves.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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