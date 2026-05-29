Retrasan liberación de osezno rescatado en Saltillo; recibirá cuidados hasta la próxima semana

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    Retrasan liberación de osezno rescatado en Saltillo; recibirá cuidados hasta la próxima semana
    El osezno negro capturado en la colonia El Mirador permanecerá varios días más bajo resguardo especializado, donde recibe alimentación, vitaminas y atención integral antes de su liberación. TOMADA DEL VIDEO

Autoridades ambientales de Coahuila informaron que la reubicación del cachorro de oso podría concretarse entre martes y miércoles de la próxima semana, tras concluir su proceso de fortalecimiento físico

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila modificó el protocolo de reubicación del osezno negro capturado en la colonia El Mirador, determinando que su liberación no será inmediata. Las autoridades estatales confirmaron que el ejemplar juvenil permanecerá bajo resguardo especializado durante varios días más.

El cambio de estrategia responde a la necesidad de garantizar que el mamífero silvestre se encuentre en el estado idóneo antes de su retorno. De acuerdo con los nuevos reportes del seguimiento, “la liberación va a ser hasta la otra semana”, postergando el traslado originalmente previsto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-luego-de-horas-de-busqueda-logran-sedar-y-capturar-a-oso-negro-tras-varios-avistamientos-BD20989329

Las estimaciones oficiales indican que la reintegración a su hábitat natural se reprogramará formalmente para los próximos días. El personal técnico a cargo del bienestar del animal detalló que el movimiento se ejecutará “tal vez martes o miércoles” de la siguiente semana.

La permanencia temporal del cachorro de dos años responde estrictamente a un criterio de salud integral para asegurar su óptima supervivencia en el medio silvestre. Fuentes oficiales explicaron que el retraso se debe “porque le están dando toda la atención necesaria” en las instalaciones de resguardo.

El tratamiento exhaustivo que recibe el osezno incluye un esquema completo de fortalecimiento físico previo a su reinserción en la sierra de Saltillo. Los especialistas señalaron que el cuidado actual del ejemplar contempla el suministro de “vitaminas”, además de asegurar “su bañito” y una rigurosa “alimentación”.

El operativo inicial de captura se consolidó de manera coordinada gracias a la participación de los elementos de la Policía Ambiental de Saltillo y brigadistas del estado. El animal había sido localizado originalmente escondido dentro de un desagüe pluvial que conecta con un arroyo a espaldas del sector residencial.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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