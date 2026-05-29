Retrasan liberación de osezno rescatado en Saltillo; recibirá cuidados hasta la próxima semana

El cambio de estrategia responde a la necesidad de garantizar que el mamífero silvestre se encuentre en el estado idóneo antes de su retorno. De acuerdo con los nuevos reportes del seguimiento, “la liberación va a ser hasta la otra semana”, postergando el traslado originalmente previsto.

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila modificó el protocolo de reubicación del osezno negro capturado en la colonia El Mirador, determinando que su liberación no será inmediata. Las autoridades estatales confirmaron que el ejemplar juvenil permanecerá bajo resguardo especializado durante varios días más.

Las estimaciones oficiales indican que la reintegración a su hábitat natural se reprogramará formalmente para los próximos días. El personal técnico a cargo del bienestar del animal detalló que el movimiento se ejecutará “tal vez martes o miércoles” de la siguiente semana.

La permanencia temporal del cachorro de dos años responde estrictamente a un criterio de salud integral para asegurar su óptima supervivencia en el medio silvestre. Fuentes oficiales explicaron que el retraso se debe “porque le están dando toda la atención necesaria” en las instalaciones de resguardo.

El tratamiento exhaustivo que recibe el osezno incluye un esquema completo de fortalecimiento físico previo a su reinserción en la sierra de Saltillo. Los especialistas señalaron que el cuidado actual del ejemplar contempla el suministro de “vitaminas”, además de asegurar “su bañito” y una rigurosa “alimentación”.

El operativo inicial de captura se consolidó de manera coordinada gracias a la participación de los elementos de la Policía Ambiental de Saltillo y brigadistas del estado. El animal había sido localizado originalmente escondido dentro de un desagüe pluvial que conecta con un arroyo a espaldas del sector residencial.