Coahuila
/ 17 febrero 2026
    Revisa Coahuila proyectos hidráulicos, seguridad y empleo con el Gobierno Federal
    Manolo Jiménez informó que se reunió con el director de la CONAGUA y el secretario García Harfuch. CORTESÍA

El Gobierno de Coahuila sostuvo reuniones con autoridades federales para dar seguimiento a proyectos

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que sostuvo un encuentro con el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, para revisar el proyecto del Arroyo del Cuatro, así como el drenaje pluvial de Torreón y un esquema de empleo temporal para el municipio de San Pedro.

“Tuvimos reuniones con Conagua para ver el proyecto del Arroyo del Cuatro, revisar detalles del drenaje pluvial de Torreón y ver también lo del proyecto de empleo temporal para San Pedro. Entonces, vamos avanzando en estos temas”, señaló.

Además, indicó que se reunió con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, con quien revisó la estrategia de operativos en la entidad.

“Fue una reunión de seguridad para darle seguimiento a los operativos que traemos por acá, operativos que hemos venido incrementando y que vamos a seguir reforzando para blindar Coahuila”, dijo.

Sobre la posible adquisición de armamento de uso exclusivo del Ejército, el mandatario señaló que actualmente las fuerzas estatales cuentan con equipo autorizado y que cualquier adquisición se realiza en coordinación con las autoridades federales. “Tenemos armamento de uso exclusivo del Ejército con permiso del Ejército. En esta parte siempre hemos estado muy coordinados y ha habido esa confianza”, comentó.

En relación con la situación de Altos Hornos de México (AHMSA), el gobernador reiteró su postura de que la crisis de la empresa está ligada a decisiones de la administración federal anterior.

“Se confirma una vez más que la quiebra de AHMSA está ligada con el sexenio anterior y que hubo un ataque político por parte de la administración anterior federal para que esta empresa cerrara. Desafortunadamente se llevaron de encuentro a miles de familias”, afirmó.

Señaló que las consecuencias de ese proceso continúan impactando a la región Centro del estado.

Sobre infraestructura, comentó que actualmente se encuentran en la fase de entrega del programa de obras sociales “A pasos de gigante” 2025, con intervenciones como pavimentación y recarpeteo, además de inversión en infraestructura educativa por más de 500 millones de pesos en el estado. Indicó que será en marzo cuando inicie una nueva etapa de obras.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

