Revisa Coahuila proyectos hidráulicos, seguridad y empleo con el Gobierno Federal

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que sostuvo un encuentro con el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, para revisar el proyecto del Arroyo del Cuatro, así como el drenaje pluvial de Torreón y un esquema de empleo temporal para el municipio de San Pedro.

“Tuvimos reuniones con Conagua para ver el proyecto del Arroyo del Cuatro, revisar detalles del drenaje pluvial de Torreón y ver también lo del proyecto de empleo temporal para San Pedro. Entonces, vamos avanzando en estos temas”, señaló.

Además, indicó que se reunió con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, con quien revisó la estrategia de operativos en la entidad.

“Fue una reunión de seguridad para darle seguimiento a los operativos que traemos por acá, operativos que hemos venido incrementando y que vamos a seguir reforzando para blindar Coahuila”, dijo.