Reconoce ONU a Coahuila por su programa en materia de desaparición de personas
El organismo destaca que la entidad puso a las familias de las víctimas como protagonistas del proceso, señalando que este programa es único en el país
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció al Estado de Coahuila por la adopción del Programa en Materia de Desaparición de Personas, el cual calificó como único a nivel nacional al colocar a las familias en el centro de las acciones institucionales y fortalecer el eje de paz, justicia y Estado de Derecho.
En el marco de su labor para fortalecer las capacidades institucionales frente a la desaparición de personas, la ONU-DH destacó que Coahuila implementó este Programa con un enfoque que reconoce a las familias como protagonistas del proceso.
El objetivo general del Programa es atender una de las problemáticas más dolorosas y urgentes del contexto social: la desaparición de personas, además de responder a las demandas legítimas de las familias afectadas.
Su construcción contó con la participación del Grupo Autónomo de Trabajo, diversas dependencias estatales y colectivos de familiares, lo que permitió consolidarlo como una política de Estado orientada a prevenir, atender, erradicar y sancionar la desaparición de personas, con pleno respeto a los derechos humanos.
Asimismo, el documento aborda las causas estructurales que originan este fenómeno y, a través de ejes estratégicos, plantea acciones integrales en materia de atención, búsqueda, identificación y visibilización de los casos.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual a los acuerdos establecidos para avanzar en los objetivos y metas planteadas, así como fortalecer el trabajo conjunto entre colectivos e instituciones, el cual —subrayó— debe continuar como ejemplo a nivel nacional.
En Coahuila se mantiene un trabajo coordinado con colectivos como Alas de Esperanza, Búscame, Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos AC, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, RANADES, Voz que Clama Justicia y Grupo VIDA, así como el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Con este reconocimiento, la entidad refrenda su compromiso de fortalecer las políticas públicas en materia de derechos humanos y acompañamiento institucional a las familias de personas desaparecidas.