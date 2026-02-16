Reconoce ONU a Coahuila por su programa en materia de desaparición de personas

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció al Estado de Coahuila por la adopción del Programa en Materia de Desaparición de Personas, el cual calificó como único a nivel nacional al colocar a las familias en el centro de las acciones institucionales y fortalecer el eje de paz, justicia y Estado de Derecho.

En el marco de su labor para fortalecer las capacidades institucionales frente a la desaparición de personas, la ONU-DH destacó que Coahuila implementó este Programa con un enfoque que reconoce a las familias como protagonistas del proceso.

El objetivo general del Programa es atender una de las problemáticas más dolorosas y urgentes del contexto social: la desaparición de personas, además de responder a las demandas legítimas de las familias afectadas.

Su construcción contó con la participación del Grupo Autónomo de Trabajo, diversas dependencias estatales y colectivos de familiares, lo que permitió consolidarlo como una política de Estado orientada a prevenir, atender, erradicar y sancionar la desaparición de personas, con pleno respeto a los derechos humanos.