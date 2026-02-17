Gobernador y Alcalde entregan aulas didácticas en Saltillo; inversión en infraestructura supera los 420 mdp en Coahuila

Coahuila
/ 17 febrero 2026
    Gobernador y Alcalde entregan aulas didácticas en Saltillo; inversión en infraestructura supera los 420 mdp en Coahuila
    Las nuevas aulas beneficiarán a más de mil 100 estudiantes, informó el gobernador Manolo Jiménez CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó dos aulas en la primaria Javier López del Bosque, junto al alcalde Javier Díaz

Más de 420 millones de pesos fueron invertidos durante 2025 en infraestructura educativa en todas las regiones del estado, recursos que forman parte del programa Obras Sociales a Pasos de Gigante impulsado por el Gobierno de Coahuila a través de la estrategia Mejora.

Como parte de estas acciones, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó dos aulas didácticas en la escuela primaria Javier López del Bosque, que beneficiarán a más de mil 100 alumnos.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalece escuelas con programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’; benefician a mil 117 alumnos

Durante el evento, realizado en la colonia Hacienda Narro, también se puso en marcha el programa Aquí Andamos al 100 y se instalaron módulos de vacunación para la población.

“Desde la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo, junto con nuestro amigo el alcalde Javier Díaz González, entregamos infraestructura educativa del programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante”, arrancamos el programa “Colonias al 100” y llevamos las brigadas de salud Mejora con vacunación contra el sarampión. Seguimos trabajando cerca de nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos de Coahuila. ¡Seguimos cumpliendo!”, expresó Manolo Jiménez.

El mandatario destacó que en total se han destinado más de 500 millones de pesos a obras como aulas nuevas, techumbres, edificios administrativos, bardas perimetrales y rehabilitación de instalaciones escolares en prácticamente todos los municipios del estado.

$!El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó dos aulas en la primaria Javier López del Bosque.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó dos aulas en la primaria Javier López del Bosque. CORTESÍA

Detalló que, desde 2024, en la primaria Javier López del Bosque se han invertido más de ocho millones de pesos, lo que la posiciona como uno de los planteles con mayor inversión en infraestructura educativa en la entidad.

“Estas obras son parte del gran programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, en el que se realizan obras de agua, drenaje, pavimento, electrificación, así como en infraestructura educativa”, recordó.

Asimismo, señaló que en Saltillo durante el año pasado se iniciaron obras por 213 millones de pesos mediante este programa, las cuales ya han comenzado a entregarse.

El gobernador también mencionó proyectos estratégicos como la ampliación y modernización de la carretera a Derramadero, con una inversión cercana a los 500 millones de pesos, así como programas sociales como Aquí Vamos Gratis, que ofrece transporte gratuito a la población.

En materia de salud, informó que desde hace meses se planearon brigadas de vacunación contra el sarampión en todos los municipios.

En este sentido, aseguró que existe un avance importante en la cobertura para prevenir contagios.

“Y así le estamos invirtiendo a la educación, porque para nosotros la educación es la herramienta más poderosa para que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan prosperar”, comentó.

Jiménez Salinas afirmó que el objetivo de estas acciones es mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses, lo cual también requiere impulsar el desarrollo económico, el empleo y la seguridad.

“Aquí mandamos las instituciones y eso es una gran garantía para nuestra gente”, señaló, al destacar que la fortaleza de Saltillo y de Coahuila radica en la unidad y el trabajo en equipo.

Por su parte, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que en 2025 se destinaron más de mil 500 millones de pesos a obras sociales, de los cuales 213 millones correspondieron a Saltillo y más de cien millones a infraestructura educativa.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce ONU a Coahuila por su programa en materia de desaparición de personas

El alcalde Javier Díaz González agradeció el respaldo del gobernador para llevar estas obras y brigadas a la población, mientras que el alumno Mateo Abraham Serrano González destacó que las nuevas aulas están bien equipadas y contribuyen a mejorar su aprendizaje.

En el evento también estuvieron presentes autoridades estatales, municipales y educativas, quienes reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura escolar en la entidad.

