Gobernador y Alcalde entregan aulas didácticas en Saltillo; inversión en infraestructura supera los 420 mdp en Coahuila

Más de 420 millones de pesos fueron invertidos durante 2025 en infraestructura educativa en todas las regiones del estado, recursos que forman parte del programa Obras Sociales a Pasos de Gigante impulsado por el Gobierno de Coahuila a través de la estrategia Mejora. Como parte de estas acciones, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó dos aulas didácticas en la escuela primaria Javier López del Bosque, que beneficiarán a más de mil 100 alumnos. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalece escuelas con programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’; benefician a mil 117 alumnos Durante el evento, realizado en la colonia Hacienda Narro, también se puso en marcha el programa Aquí Andamos al 100 y se instalaron módulos de vacunación para la población. “Desde la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo, junto con nuestro amigo el alcalde Javier Díaz González, entregamos infraestructura educativa del programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante”, arrancamos el programa “Colonias al 100” y llevamos las brigadas de salud Mejora con vacunación contra el sarampión. Seguimos trabajando cerca de nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos de Coahuila. ¡Seguimos cumpliendo!”, expresó Manolo Jiménez. El mandatario destacó que en total se han destinado más de 500 millones de pesos a obras como aulas nuevas, techumbres, edificios administrativos, bardas perimetrales y rehabilitación de instalaciones escolares en prácticamente todos los municipios del estado.

Detalló que, desde 2024, en la primaria Javier López del Bosque se han invertido más de ocho millones de pesos, lo que la posiciona como uno de los planteles con mayor inversión en infraestructura educativa en la entidad. “Estas obras son parte del gran programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, en el que se realizan obras de agua, drenaje, pavimento, electrificación, así como en infraestructura educativa”, recordó. Asimismo, señaló que en Saltillo durante el año pasado se iniciaron obras por 213 millones de pesos mediante este programa, las cuales ya han comenzado a entregarse. El gobernador también mencionó proyectos estratégicos como la ampliación y modernización de la carretera a Derramadero, con una inversión cercana a los 500 millones de pesos, así como programas sociales como Aquí Vamos Gratis, que ofrece transporte gratuito a la población. En materia de salud, informó que desde hace meses se planearon brigadas de vacunación contra el sarampión en todos los municipios. En este sentido, aseguró que existe un avance importante en la cobertura para prevenir contagios. “Y así le estamos invirtiendo a la educación, porque para nosotros la educación es la herramienta más poderosa para que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan prosperar”, comentó.