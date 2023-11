¿Revivirá la fiesta brava en Coahuila?

Vicente Salas Estrada “Novillero” y Alberto Galindo “El Geno”, matador de toros, han entregado cinco solicitudes a igual número de municipios para celebrar festivales taurinos a la usanza portuguesa a fin de lidiar toros sin llegar al sacrificio; no hay picadores a caballo y tampoco se usa la espada en el tercio final, solamente se marcan las banderillas sin quedar incrustadas en el animal, que regresa a los corrales.

En cuatro de los municipios más grandes del Estado han realizado el trámite, durante junio y julio pasados, y están a la espera de la respuesta. Presentaron la solicitud al Ayuntamiento de General Cepeda para que les rente el lienzo charro, con capacidad para poco más de mil 500 personas y realizar el espectáculo taurino en cualquier sábado de diciembre.

El cartel lo integrarían los matadores de toros Alfredo Ferriño, Hernán Ondarza, Alberto Galindo “El Geno”, Enrique Garza y el propio Vicente Salas, con ejemplares de la ganadería de Cuco Peña, una de las más antiguas del norte de México.

“Novillero” informó que hasta el momento General Cepeda está más abierto a ser sede del espectáculo taurino. Los primeros cuatro municipios no han dado respuesta al planteamiento.

“Es a la usanza portuguesa, se realiza toda la lidia, al final no se mata al toro, no hay puya, no han sangre, las banderillas solamente se señalan, y al final regresan los toros vivos al corral para llevárselos, como sucede en los rodeos o en la charrería, no hay ningún problema con darles muerte y es una usanza que todos los reglamentos taurinos lo permiten”, explica.

“Es una usanza que todos aquellos que quisimos ser toreros o que son toreros, algún día torearon a la portuguesa, entonces forma parte de la tradición taurina este tipo de festejos. La usanza portuguesa tiene siglos, así se torea en Portugal, es tan antigua como las corridas a muerte, como es la española, estamos hablando de siglos de tradición”, afirma “Novillero”.

Salas Estrada indicó que todos los que forman parte de la fiesta brava, desearían que se levantara la prohibición de la tauromaquia en Coahuila y en otros estados del País para torear a la usanza española, a muerte.

“Mientras la política cambia, esta es una variable con la que podemos celebrar festejos taurinos y revivir la fiesta, mientras la situación política se arregla. Recordemos en Coahuila existen 13 plazas de toros, de las cuales 11 están en condiciones para celebrar la fiesta brava, sería una opción para regresar la tauromaquia de manera provisional”, propuso.

“Al no matar al toro, al no producirse sangre en el ruedo, ya no existe ese criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para prohibir los festejos taurinos porque lo que argumentan en sus resoluciones es que no están en contra de la tauromaquia, sino que dicen que la sangre y la tauromaquia no pueden formar parte de un espectáculo en el México contemporáneo”, dijo.

En concreto, ya no hay pretexto político ni jurídico para que nieguen el permiso o la autorización. Ya lo que dice la Corte se suprime porque en los cosos ya no hay sangre ni sacrificio.

“Ahora se abren otros derechos. La muerte y la sangre dicen que están en contra del Artículo 4 Constitucional, donde todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y ahí desarrollan la teoría para las suspensiones, pero suprimiendo ese elemento de la lidia, ya hay otros derechos que tienen que proteger, como el derecho a la cultura y al trabajo, que deben valorarse y hacerse respetar y reconocer por las autoridades”, concluyó.