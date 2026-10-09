Riña entre menores deja un lesionado en Parras
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El altercado ocurrió cerca de las 19:00 horas de este miércoles; testigos señalaron que el adolescente intentó retirarse del sitio en una motocicleta antes de resultar herido
PARRAS, COAH.- Elementos de la Policía Municipal de Parras acudieron a la colonia Quintas del Valle tras recibir el reporte de una riña en la que estuvieron involucrados menores de edad.
Como resultado del enfrentamiento, uno de los jóvenes presentó lesiones y golpes considerables.
Eran cerca de las 19:00 horas del pasado miércoles cuando se reportó la trifulca. De inmediato, acudió personal de la Cruz Roja, que brindó los primeros auxilios al menor afectado y posteriormente lo trasladó a un centro médico para recibir atención especializada y valorar su estado de salud.
Según la versión recabada entre testigos, durante el altercado, el joven lesionado intentó darse a la fuga a bordo de una motocicleta; sin embargo, fue derribado por los otros involucrados, lo que provocó que quedara tendido en el lugar con las lesiones observadas.
Las autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y entrevistaron a los presentes para integrar el reporte correspondiente.
Se mantienen las diligencias para identificar a todos los involucrados y determinar responsabilidades, al tratarse de menores de edad. Asimismo, se da seguimiento al estado de salud del joven lesionado, de aproximadamente 15 años.
De acuerdo con la información proporcionada, en esta colonia se han registrado riñas frecuentes entre menores de edad.