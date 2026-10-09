Riña entre menores deja un lesionado en Parras

PARRAS, COAH.- Elementos de la Policía Municipal de Parras acudieron a la colonia Quintas del Valle tras recibir el reporte de una riña en la que estuvieron involucrados menores de edad.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los jóvenes presentó lesiones y golpes considerables.

Eran cerca de las 19:00 horas del pasado miércoles cuando se reportó la trifulca. De inmediato, acudió personal de la Cruz Roja, que brindó los primeros auxilios al menor afectado y posteriormente lo trasladó a un centro médico para recibir atención especializada y valorar su estado de salud.