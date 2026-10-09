Pierde sexagenario el conocimiento y choca contra poste en Parras

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Coahuila
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    Pierde sexagenario el conocimiento y choca contra poste en Parras
    La camioneta Chevrolet terminó impactada contra un poste de madera que quedó parcialmente derribado. PEDRO PESINA

El hombre, de aproximadamente 60 años, señaló que un medicamento le provocó un desvanecimiento cuando se dirigía a una consulta médica; fue trasladado a la Clínica No. 6 del IMSS

PARRAS, COAH.- El pasado miércoles, cerca de las 12:30 horas, se registró un accidente vial sobre la calle Ramos Arizpe, entre Ponciano Arriaga y Matamoros, en Parras.

El conductor, identificado como Carlos N., de aproximadamente 60 años, viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet cuando se impactó contra un poste de madera, el cual quedó derribado parcialmente. Los cables telefónicos quedaron colgando a media calle, lo que generó un riesgo en la zona.

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Según su testimonio, se dirigía al IMSS para una consulta médica; sin embargo, antes de salir de casa había tomado un medicamento que le provocó una pérdida repentina del conocimiento, lo que le impidió mantener el control de la unidad.

Afortunadamente, no resultó lesionado de gravedad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, lo atendieron y lo trasladaron a la Clínica No. 6 del IMSS para su valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos, mientras que personal de servicios municipales retiró los restos del poste y restableció la vialidad.

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