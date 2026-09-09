Roban dinero de camionetas estacionadas en el Centro de Saltillo; suman dos casos y casi 50 mil pesos sustraídos

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    Roban dinero de camionetas estacionadas en el Centro de Saltillo; suman dos casos y casi 50 mil pesos sustraídos
    Este caso se suma a otro robo registrado recientemente en la Zona Centro, donde fueron sustraídos casi 30 mil pesos de una camioneta Dodge Ram. REDES SOCIALES

En menos de una semana fue sustraído dinero en efectivo del interior de camionetas, mientras ciudadanos cuestionan las circunstancias de ambos casos

Un robo de dinero en efectivo y diversas pertenencias fue registrado durante la mañana del sábado en calles de la Zona Centro de Saltillo, donde un sujeto fue captado por cámaras de seguridad cuando presuntamente ingresó a una camioneta estacionada y sustrajo alrededor de 18 mil pesos.

Los hechos ocurrieron entre las 6:00 y 7:00 horas, sobre la calle Trinidad Narro, en el tramo comprendido entre Purcell y Cuauhtémoc, de acuerdo con la información proporcionada sobre el incidente.

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El vehículo afectado es una camioneta JAC de color blanco, cuyo propietario habría dejado estacionada en el sector. Durante ese periodo, el presunto responsable se acercó a la unidad y aparentemente logró abrirla para apoderarse del efectivo y otros objetos que se encontraban en el interior.

Las cámaras de vigilancia instaladas en la zona registraron parte de los movimientos del individuo, por lo que las imágenes fueron entregadas a las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones para esclarecer el robo.

Con el material obtenido mediante los dispositivos de seguridad, las autoridades buscan establecer la identidad del presunto responsable y ubicar su paradero, además de determinar si estaría relacionado con otros hechos similares registrados en el primer cuadro de la ciudad.

ANTECEDENTE RECIENTE

Apenas el pasado 3 de septiembre, en este medio se dio a conocer un caso similar ocurrido también en la Zona Centro de Saltillo, donde un hombre ingresó a una camioneta Dodge Ram que se encontraba estacionada sobre las calles Ramón Corona y Emilio Carranza.

En aquella ocasión, el sujeto presuntamente sustrajo un sobre que contenía casi 30 mil pesos en efectivo. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), Laura de N. informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas, sobre la calle Ramón Corona.

La coincidencia entre ambos casos, en los que vehículos estacionados fueron utilizados como blanco para sustraer dinero y pertenencias, será uno de los elementos que deberán considerar las autoridades al revisar si existe alguna relación entre los robos.

El caso más reciente quedó en manos de las autoridades, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes y revisar las imágenes disponibles para obtener mayores elementos que permitan avanzar en la investigación.

En redes sociales, algunos ciudadanos cuestionaron las circunstancias de los robos y señalaron que resulta poco común dejar cantidades importantes de dinero dentro de vehículos estacionados, por lo que incluso surgieron comentarios que plantean la posibilidad de un autorobo.

TAMBIÉN REPORTAN ROBO A NEGOCIO DEL CENTRO

A estos hechos se suma otro robo ocurrido el pasado 25 de agosto, alrededor de las 5:20 horas, cuando una persona ingresó a un negocio ubicado en la Zona Centro de Saltillo y presuntamente sustrajo computadoras, dinero en efectivo y herramienta especializada. Entre los objetos robados se encuentran taladros, herramientas y equipo utilizado para la instalación de cableado de internet, redes y telecomunicaciones, además de otros materiales de trabajo.

De acuerdo con los afectados, el establecimiento forma parte de un patrimonio familiar heredado de su padre, por lo que el robo representa no solamente una pérdida económica, sino también un golpe para la familia.

El caso ya fue denunciado ante las autoridades y los propietarios cuentan con grabaciones de las cámaras de seguridad. A través de redes sociales solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar al responsable y pidieron reportar cualquier información relacionada con la posible venta de computadoras, taladros, herramientas o equipo para instalación de redes y cableado.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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