Mariana Roel protestó ante informe de Sheinbaum en Saltillo; acusa irregularidades en juicio familiar

La madre de familia lagunera Mariana Roel se manifestó durante el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Parque Las Maravillas de Saltillo el pasado domingo, tal como lo ha hecho en otras ocasiones en diversos foros, entre ellos la explanada de la Feria de Torreón, para exigir justicia y solicitar apoyo institucional. La afectada denuncia que su expareja presuntamente le ha impedido tener contacto con sus dos hijos desde noviembre de 2025, por lo que decidió hacer público su caso para solicitar la intervención urgente de las autoridades correspondientes.

La manifestante señaló presunto tráfico de influencias por parte de los abuelos paternos de los menores, indicando que se presentan como personas influyentes y que existiría apoyo de gente del gobierno en su contra. Ante este escenario, solicitó que las instancias pertinentes actúen con estricta imparcialidad, sin presiones ni influencias, garantizando que el proceso judicial sea atendido conforme a derecho. Según lo expuesto en el volante informativo de la protesta y el testimonio de Roel, la problemática legal tiene su origen en un certificado médico presuntamente falso entregado por el padre de los niños a las autoridades. Este documento fue utilizado inicialmente para obtener un convenio de buenos cuidados y sirvió como base para presentar una denuncia por violencia familiar en contra de Mariana Roel. Posteriormente, la copia certificada del documento se incorporó al juicio familiar como antecedente para decretar el cambio provisional de la guarda y custodia. Sin embargo, se señala que el médico que emitió dicho certificado declaró formalmente ante el Ministerio Público que no atendió personalmente al menor. Esta irregularidad derivó en la separación forzada de sus hijos, restricciones de convivencia y severas afectaciones a su maternidad.

El caso radica bajo el expediente 64/2025 en el Juzgado Primero de lo Familiar en la ciudad de Torreón, Coahuila. Frente a esta situación, Mariana Roel demandó a las autoridades judiciales y gubernamentales: Revisión de pruebas: Verificar la autenticidad y el valor del certificado médico cuestionado, así como analizar las decisiones judiciales que se tomaron con base en dicho documento. Debido proceso: Resolver el caso con perspectiva de género y garantizar el interés superior de los menores. Restitución de derechos: Restablecer el vínculo materno-filial y permitir que ejerza su maternidad plenamente. “No se piden privilegios. Se pide verdad, imparcialidad y justicia”, sostiene la consigna de la protesta, mediante la cual exige el respeto al derecho de una madre a ser escuchada y la protección integral de sus hijos.

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