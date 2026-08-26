Rompe diputado Teo Kalionchiz con la bancada del PAN: ‘Todo es por y para Coahuila’

El diputado federal Theodoros Kalionchiz de la Fuente anunció su decisión de separarse de manera irrevocable del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, al señalar que su prioridad continuará siendo trabajar por Coahuila. La determinación fue comunicada mediante una carta dirigida a Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, fechada el 25 de agosto de 2026, en la que el legislador explicó que se trata de una decisión personal, meditada y relacionada con su intención de continuar sirviendo a la entidad. “Esta determinación es producto de una profunda, meditada y estricta reflexión personal, y obedece, fundamentalmente, a la necesidad de continuar por la ruta del trabajo ininterrumpido y el deber irrenunciable hacia Coahuila. Todo el esfuerzo, hoy y siempre, es por y para Coahuila”, se lee en el documento que compartió a los medios.

Kalionchiz de la Fuente recordó que antes de incursionar en la política se desempeñó como empresario y posteriormente participó en el cabildo de Monclova, donde formó parte de la Comisión de Hacienda. Señaló que desde entonces ha mantenido como principio la defensa de los recursos públicos y el trabajo en favor de la ciudadanía. En el documento, el diputado sostuvo que los retos que enfrenta Coahuila lo llevaron a considerar necesario modificar su ruta de participación política, aunque dejó claro que su labor legislativa continuará. “Mi compromiso absoluto es con la fortaleza, la prosperidad y la estabilidad de nuestro gran estado”, manifestó en su mensaje.

El legislador también agradeció a la dirigencia nacional y estatal del PAN, así como a sus compañeros de bancada y, especialmente, a la militancia panista por el respaldo recibido durante su paso por el partido. Afirmó que su salida se realiza bajo un marco de respeto y reconocimiento hacia Acción Nacional y sus integrantes, sin dejar de lado la responsabilidad que asumió como representante popular. Kalionchiz enfatizó que su separación de la bancada no significa el fin de su trabajo en la Cámara de Diputados. Por el contrario, aseguró que mantendrá el mismo nivel de firmeza y productividad en sus actividades legislativas. “La trinchera legislativa evoluciona”, expresó el diputado, al remarcar que su objetivo seguirá siendo defender los intereses de Coahuila y de sus habitantes. Con esta decisión, el legislador marca distancia del Grupo Parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura, mientras mantiene su compromiso de continuar participando en la vida pública y legislativa desde una nueva posición.

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