Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones del tren en Estación Marte, General Cepeda

El accidente ocurrió cerca de las 15:00 horas y, de acuerdo con habitantes del sector, en ese momento se registró un intenso remolino que habría provocado que los vagones salieran de las vías y terminaran volcados.

GENERAL CEPEDA, COAH.- Más de 80 vagones de un tren descarrilaron y volcaron la tarde de ayer domingo en las inmediaciones de Estación Marte, en el municipio de General Cepeda, aparentemente a consecuencia de los fuertes vientos registrados en la zona.

“Se vio muy fuerte, se oscureció todo el rancho”, relató Lidia, una vecina del lugar, al describir las condiciones meteorológicas que se presentaron al momento del accidente.

Tras el descarrilamiento, varias estructuras metálicas quedaron retorcidas y sobre las vías, mientras personal de Ferromex inició los trabajos para retirar los vagones y despejar la línea ferroviaria. De manera preliminar se informó que la mayoría de las unidades viajaban vacías.

Durante la noche, habitantes de la zona acudieron al sitio y fueron reportados en busca de objetos o materiales entre los restos del accidente, en acciones que podrían constituir actos de rapiña. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre estos hechos.

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Las labores de recuperación y limpieza continúan para restablecer la circulación ferroviaria en el sector.