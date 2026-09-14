Un dron ruso impacta contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia; Boris Johnson el posible objetivo

Un tren diplomático que transportaba a Boris Johnson, Carl Bildt y asesores de seguridad de varios estados de la Unión Europea había salido deliberadamente de la estación de Yahodyn antes de lo previsto.

Un dron ruso ha impactado contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, poco después de que pasaran por allí altos funcionarios de visita, entre ellos los ex primeros ministros del Reino Unido y Suecia, de acuerdo con lo que informó el operador ferroviario estatal de Ucrania.

Bildt, el ex primer ministro sueco, compartió en X un video del ataque a la estación de Yahodyn, cerca del paso fronterizo de Yahodyn-Dorohusk con Polonia.

“Es muy probable que el objetivo del dron ruso fuera, de hecho, el tren diplomático, que había salido de la estación antes de lo previsto”, dijo la compañía en un publicación de Telegram.

Los visitantes regresaban de una conferencia sobre seguridad en Kiev.

“No era nuestro tren, sino el que pasó minutos después por el paso fronterizo polaco”, dijo Bildt. “Fue evacuado cuando se acercó el dron ruso y nadie resultó herido. Un sistema de seguridad excelente. Nuestro tren solo recibió una alerta de evacuación”.

Bildt, Johnson y sus compañeros de viaje se encontraban en Kiev para asistir a la conferencia de la Estrategia Europea de Yalta, una reunión anual de líderes y expertos en política, negocios, seguridad y medios de comunicación.

Según Ukrzaliznytsia, otro tren, con el exdirector de la CIA David Petraeus a bordo, todavía se encontraba en la estación de Yahodyn cuando el dron impactó.

No se reportaron víctimas de inmediato en ninguno de los trenes. Ukrzaliznytsia afirmó que “ajusta constantemente los horarios de los trenes” para prevenir huelgas.

“No sé qué lógica retorcida llevó a Putin a volar por los aires una locomotora ucraniana estacionada en la frontera polaca esta mañana”, escribió Johnson en una publicación en X.

“Lo que podemos afirmar con seguridad es que este es el tipo de ataque aleatorio y sin sentido que los ucranianos sufren a diario, incluso en las vías férreas civiles”, añadió.

Según los guardias fronterizos, a primera hora del domingo un dron ruso impactó contra un camión a menos de un kilómetro y medio de territorio polaco, lo que obligó al cierre temporal del paso fronterizo de Yahodyn- Dorohusk.