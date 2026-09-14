Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Una mujer resultó lesionada durante una riña entre dos mujeres registrada el sábado sobre la Calzada del Márquez, luego de que ambas discutieran por el turno para adquirir un pollo en un establecimiento. De acuerdo con testigos, el conflicto comenzó cuando una de las mujeres llegó primero al negocio y posteriormente arribó la otra, lo que generó una discusión relacionada con el orden de la fila.

La disputa subió de tono hasta que ambas mujeres comenzaron a golpearse frente al establecimiento. Imágenes del enfrentamiento fueron captadas en video y posteriormente circularon a través de redes sociales. Durante la riña, una de las involucradas resultó lesionada; sin embargo, la situación fue controlada y no escaló a mayores.

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