Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada

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    Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada
    La discusión escaló hasta llegar a los golpes frente al establecimiento. TOMADA DE VIDEO

La disputa comenzó por el turno en una fila para comprar un pollo

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Una mujer resultó lesionada durante una riña entre dos mujeres registrada el sábado sobre la Calzada del Márquez, luego de que ambas discutieran por el turno para adquirir un pollo en un establecimiento.

De acuerdo con testigos, el conflicto comenzó cuando una de las mujeres llegó primero al negocio y posteriormente arribó la otra, lo que generó una discusión relacionada con el orden de la fila.

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La disputa subió de tono hasta que ambas mujeres comenzaron a golpearse frente al establecimiento. Imágenes del enfrentamiento fueron captadas en video y posteriormente circularon a través de redes sociales.

Durante la riña, una de las involucradas resultó lesionada; sin embargo, la situación fue controlada y no escaló a mayores.

En el video se muestra que hay dos hombres que están presenciando la pelea, mientras uno graba el hecho el otro se queda observando.

Las imágenes que circularon en redes sociales tienen vista de un automóvil del cual detuvieron su marcha para captar el conflicto.

Testigos señalaron que el origen del altercado estuvo relacionado con el turno que correspondía a cada una para realizar su compra. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre posibles denuncias o sanciones derivadas de los hechos.

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