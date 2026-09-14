Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027

No necesitamos llegar al día de la elección para saber que lo que está en ciernes es un fraude patriótico, como hizo Manuel Bartlett , uno de los ideólogos del cacique Andrés Manuel López Obrador , cuando –como secretario de Gobernación en los ochenta– transformó el triunfo del PAN en Chihuahua en una victoria del PRI.

El 6 de junio de 2027 se ponen en juego 19 mil 609 puestos de elección popular, en lo que será la elección más grande de la historia de México. No será como las que hemos conocido durante los últimos 30 años, sino como eran antes: tramposas, fraudulentas, asimétricas, inequitativas y con órganos electorales listos para intervenir y cambiar los resultados si las cosas no salen como quieren los mandamases de la 4T.

Todas las encuestas, las manipuladas en Palacio Nacional y las independientes, apuntan a una victoria general de Morena, que tiene votos de sobra para conservar el poder. Pero no le basta tener la mayoría simple en el Congreso o la mayor parte de las gubernaturas. La 4T está articulando una especie de revolución cultural como la de Mao, hace 60 años en China, que quiso arrasar con el pasado y que, aunque no alcanzó su meta, la destrucción fue traumática.

El régimen obradorista necesita la victoria total para terminar con la transición democrática y consolidar su transición autoritaria. Quiere finalizar la lucha entre los dos modelos de país que han estado en conflicto en los últimos años: la democracia liberal –que exige equilibrios y contrapesos, libertades y descentralización del poder central– contra la democracia iliberal –que es una autocracia–, la cual ha ido avanzando en todo el mundo en lo que va del siglo, como en el Estados Unidos de Donald Trump y la Rusia de Vladimir Putin.

La 4T aborrece un sistema político abierto y plural; prefiere uno cerrado y singular. Quiere que el poder quede centralizado en el Ejecutivo y que nadie vigile sus abusos ni se le cruce en el camino, para hacer que el movimiento fundado por López Obrador se convierta en la nueva esencia de un país que, de consumarse, habrá retrocedido una generación en libertades y reformas democráticas. Estas últimas, tal como ocurrió en la Venezuela de Hugo Chávez, sirvieron para que reaccionarios disfrazados de izquierda aprovechen los instrumentos de la democracia liberal para acabarla. Colateralmente, hay otro incentivo para que Morena mantenga el poder y asegure la Presidencia en 2030: impunidad para impedir que figuras de la 4T que son parte del crimen organizado vayan a la cárcel.

México se encuentra en un proceso de erosión institucional y retroceso hacia prácticas hegemónicas, el cual ha venido documentándose en los últimos años en la literatura académica y el periodismo. Voceros de la 4T han inyectado confusión al debate, alegando que la lucha es contra la democracia liberal, sin aceptar que se está instalando un régimen que conduce a prácticas autoritarias. Tienen una ética elástica: critican a Trump, pero cierran los ojos ante lo que ocurre en México, donde las cosas están peor que al norte del Bravo.

Hay abundante literatura sobre la erosión institucional, la cual comenzó con la supresión de órganos autónomos y la desaparición de contrapesos, responsables de controlar el abuso del poder, entre los que destacan la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia. Se suman el aumento de la opacidad tras la eliminación del INAI, encargado de la transparencia; la cancelación de las evaluaciones autónomas en política social y educación; acciones punitivas como la prisión preventiva oficiosa (que se ha utilizado contra políticos ajenos a Morena); la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión automática (un arma en la cabeza de opositores y críticos), así como las intentonas para censurar a los medios y la militarización de la seguridad pública.

El INE ha sido colonizado por la 4T, con nuevas leyes que le quitan su carácter de órgano colegiado y lo vuelven discrecional, aunque todavía hay resistencias internas, lo que no sucede con el Tribunal Electoral, cuyas resoluciones en los últimos años han sido a favor de Morena, como la marullería de haberle regalado el 72 por ciento del Congreso, con lo que obtuvo la mayoría calificada que allanó el camino para el final de un Poder Judicial independiente. Como premio a su entreguismo, la ministra Mónica Soto, que recientemente renunció al Tribunal, recibió el ofrecimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum de ser embajadora en uno de los países del llamado “circuito Revlon” o un consulado general en una de las naciones más importantes para México, que hasta el momento ni ha aceptado ni ha rechazado.