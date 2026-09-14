POLITICÓN: ¡Attolini lo advirtió! Las acusaciones que anticiparon la caída de Pepe Ganem y Martha Rodríguez

I. NO ERA HUMO Durante meses, José Elías “Pepe” Ganem, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, apareció ligado a señalamientos y episodios incómodos que aquí comentamos más de una vez. Su esposa, Martha Rodríguez, tampoco llegó al domingo sin historia: recién dejó el Centro de Justicia Municipal tras una gestión muy cuestionada. La FGR detuvo a ambos por una orden que, según los primeros reportes, estaría vinculada con actividades privadas. Aún no se conocen los delitos y la aprehensión no demuestra culpabilidad. Pero las advertencias no iniciaron ayer. Quienes explicaban todo como grilla necesitarán ahora algo bastante más elaborado. ¿Qué encontró la FGR? II. ES GRAVE Y aunque la presunción de inocencia obliga a no condenar a nadie antes de que se desahogue el procedimiento jurídico correspondiente, todo apunta a que el expediente a partir del cual fue detenida la pareja Gamen-Rodríguez no es algo trivial. Prueba de ello es que ayer mismo trascendió que el exsecretario del Ayuntamiento lagunero sería trasladado al penal de Almoloya, a donde se trasladan reos de alta peligrosidad o vinculados a delitos de alto impacto.

III. TENÍA RAZÓN Antonio Attolini tenía razón, al menos en lo esencial: los señalamientos contra Pepe Ganem y Martha Rodríguez debían investigarse. Durante meses, el diputado local exigió que las acusaciones por presuntas extorsiones, abusos y corrupción no quedaran archivadas en la conversación pública. La detención no demuestra que las conductas atribuidas desde la tribuna parlamentaria son ciertas, pero confirma que solicitar una investigación no era una ocurrencia. Attolini no dictó sentencia ni colocó las esposas; hizo algo menos heroico, pero bastante más útil: su trabajo. En una política acostumbrada a callar, cumplir parece profecía. IV. ADVIRTIÓ A TIEMPO Así las cosas, Attolini puede afirmar una cosa sin exagerar: lo advirtió a tiempo. Antes de que la FGR detuviera a Pepe Ganem y Martha Rodríguez, recogió señalamientos de empresarios y ciudadanos, los hizo públicos y pidió investigarlos. Su mérito fue no esperar a que el caso resultara cómodo para hablar. Ahora pide seguirle la huella a las posibles redes detrás de los señalamientos, sin atropellar el debido proceso. Habría que hacerle caso.

V. ¿Y EL ‘NO ESTÁS SOLO’? Agudos observadores de la vida pública nos llaman la atención en relación a un detalle de lo ocurrido en los últimos días alrededor del lagunero Luis Fernando Salazar: ¿por qué en su caso no se ha escuchado el consabido “¡no estás solo!” con el cual los morenistas suelen arropar a uno de los suyos cuando la crítica se cierne sobre ellos? La respuesta, nos dicen, es tan simple como demoledora: es porque al expanista, en efecto, se le ha dejado solo... al menos en lo que hace a las figuras nacionales que podrían arroparle para hacer menos doloroso el episodio que está viviendo. VI. RESTADO Ni Mario Delgado, quien se supone es su padrino desde que decidió migrar al morenismo; ni el tabasqueño Adán Augusto López, a cuyo grupo se habría adscrito a su llegada al Senado de la República, han hecho nada para aminorar la descalificación que le asestó de forma personal la presidenta Claudia Sheinbaum. Quien tenga ojos que vea, dice la voz popular. A eso habría que agregar: y el que sepa contar, que vaya descontando al de Torreón de cualquier cálculo político, al menos en el futuro cercano.

VII. MANDO SIN MANDO Nos comentan que Juan Dávila Tovar, delegado de Gobernación en Coahuila, enfrenta un problema de autoridad: varios funcionarios federales lo ignoran. Exige conocer cada movimiento de las dependencias, pero algunos ni siquiera le contestan las llamadas. Dávila recurre entonces a las oficinas centrales para pedir que los obliguen a atenderlo. Tal vez el problema sean las formas: coordinar exige diálogo y oficio, no asumirse jefe de quienes nunca recibieron instrucción de obedecerle. Quien necesita ayuda desde la capital para ser escuchado ya explicó bastante sobre el tamaño de su mando. VIII. AUTORIDAD IMAGINARIA La molestia habría llegado a las oficinas federales en la Ciudad de México. Nos dicen que enlaces preguntaron de dónde sacó Juan Dávila Tovar la facultad de exigir reportes a todas las dependencias. La respuesta sería incómoda: de Gobernación no salió ninguna orden para alinearlas con el delegado. Cada intento por imponer disciplina produce entonces el efecto contrario. La autoridad, cuando existe, no necesita demostrarse por teléfono.