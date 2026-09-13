Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo

La Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026 llegó a su cierre este domingo en Saltillo, después de dos días de competencia en la Plaza de Armas, donde el público volvió a llenar las gradas para acompañar a los mejores arqueros del mundo. México concluyó su participación con dos medallas, ambas obtenidas durante la jornada del sábado en la modalidad de compuesto: la plata de la coahuilense Dafne Quintero y el bronce de Rodrigo González de Alba.

Este domingo, las pruebas de tiro recurvo tuvieron como representantes mexicanos al saltillense Matías Grande, la arquera de Ramos Arizpe Ana Paula Vázquez y la sonorense Alejandra Valencia.

MATÍAS GRANDE SE DESPIDE EN CUARTOS El primer mexicano en entrar en acción fue Matías Grande, quien enfrentó al turco Mete Gazoz en los cuartos de final de recurvo varonil. El saltillense mantuvo la pelea durante el encuentro, pero Gazoz logró imponerse por 6-4, resultado que dejó a Grande fuera de la competencia por las medallas.

En los otros enfrentamientos de la ronda, el japonés Junya Nakanishi superó a Mauro Nespoli en una flecha de desempate, luego de terminar empatados 5-5. El francés Jean-Charles Valladont eliminó 6-3 al estadounidense Brady Ellison, mientras que el indio Dhiraj Bommadevara venció 5-1 al turco Berkim Tumer. En semifinales, Nakanishi derrotó a Gazoz y Bommadevara hizo lo propio para avanzar a la disputa por el oro. Finalmente, Dhiraj Bommadevara conquistó el título, seguido por Junya Nakanishi, quien obtuvo la plata, y Mete Gazoz, ganador del bronce.

ANA PAULA VÁZQUEZ QUEDA FUERA Por la tarde llegó el turno de la rama femenil y con ello la última participación de una representante de Coahuila en la Final. Ana Paula Vázquez enfrentó a la checa Marie Horackova en los cuartos de final. La europea consiguió la victoria y dejó fuera a la arquera de Ramos Arizpe, con lo que Coahuila se quedó sin representantes en la lucha por las medallas. En el resto de los duelos, Alejandra Valencia avanzó a semifinales tras imponerse 7-3 a la italiana Roberta Di Francesco, mientras que Katharina Bauer superó a la española Elia Canales. La turca Elif Gokkır también consiguió su pase a la siguiente ronda.

VALENCIA TERMINA EN CUARTO LUGAR Alejandra Valencia se enfrentó en semifinales a Marie Horackova, quien se impuso por 6-0 y avanzó a la final. La mexicana pasó entonces a disputar la medalla de bronce contra la turca Elif Gokkır. El encuentro terminó empatado 5-5, por lo que el tercer lugar se definió mediante una flecha de desempate. Gokkır consiguió la victoria y dejó a Valencia en el cuarto lugar de la competencia. El oro fue para Marie Horackova, mientras que Katharina Bauer obtuvo la plata y Elif Gokkır completó el podio.

LAS GRADAS VOLVIERON A LLENARSE El público fue uno de los protagonistas de la jornada final. Las gradas de la Plaza de Armas lucieron nuevamente llenas, especialmente durante la sesión de recurvo femenil, cuyos boletos se habían agotado desde la semana previa. Los aficionados acompañaron cada disparo con aplausos y porras, mientras los nombres de los representantes mexicanos volvieron a escucharse desde las tribunas instaladas frente a la Catedral de Santiago y el Palacio de Gobierno.

Antes del inicio de la competencia femenil, World Archery reconoció a la Final como el evento del año por sus logros deportivos. Posteriormente, también fue reconocida la mexicana Andrea Maya Becerra, campeona del mundo de 2025. La jornada tuvo un breve retraso debido a la posibilidad de una tormenta eléctrica. Las semifinales femeniles se detuvieron mientras se evaluaban las condiciones, pero la competencia pudo reanudarse alrededor de media hora después.