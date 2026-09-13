Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Alejandra Valencia terminó en el cuarto lugar de recurvo femenil, mientras Matías Grande y Ana Paula Vázquez quedaron eliminados en cuartos de final

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La Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026 llegó a su cierre este domingo en Saltillo, después de dos días de competencia en la Plaza de Armas, donde el público volvió a llenar las gradas para acompañar a los mejores arqueros del mundo.

México concluyó su participación con dos medallas, ambas obtenidas durante la jornada del sábado en la modalidad de compuesto: la plata de la coahuilense Dafne Quintero y el bronce de Rodrigo González de Alba.

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Este domingo, las pruebas de tiro recurvo tuvieron como representantes mexicanos al saltillense Matías Grande, la arquera de Ramos Arizpe Ana Paula Vázquez y la sonorense Alejandra Valencia.

$!El indio Dhiraj Bommadevara conquistó la medalla de oro en la prueba de recurvo varonil durante la jornada final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo.
El indio Dhiraj Bommadevara conquistó la medalla de oro en la prueba de recurvo varonil durante la jornada final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

MATÍAS GRANDE SE DESPIDE EN CUARTOS

El primer mexicano en entrar en acción fue Matías Grande, quien enfrentó al turco Mete Gazoz en los cuartos de final de recurvo varonil.

El saltillense mantuvo la pelea durante el encuentro, pero Gazoz logró imponerse por 6-4, resultado que dejó a Grande fuera de la competencia por las medallas.

$!El saltillense Matías Grande se despidió de la Final de Tiro con Arco tras caer 6-4 ante el turco Mete Gazoz.
El saltillense Matías Grande se despidió de la Final de Tiro con Arco tras caer 6-4 ante el turco Mete Gazoz. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En los otros enfrentamientos de la ronda, el japonés Junya Nakanishi superó a Mauro Nespoli en una flecha de desempate, luego de terminar empatados 5-5. El francés Jean-Charles Valladont eliminó 6-3 al estadounidense Brady Ellison, mientras que el indio Dhiraj Bommadevara venció 5-1 al turco Berkim Tumer.

En semifinales, Nakanishi derrotó a Gazoz y Bommadevara hizo lo propio para avanzar a la disputa por el oro.

Finalmente, Dhiraj Bommadevara conquistó el título, seguido por Junya Nakanishi, quien obtuvo la plata, y Mete Gazoz, ganador del bronce.

$!El indio Dhiraj Bommadevara conquistó la medalla de oro en la prueba de recurvo varonil durante la jornada final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo.
El indio Dhiraj Bommadevara conquistó la medalla de oro en la prueba de recurvo varonil durante la jornada final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

ANA PAULA VÁZQUEZ QUEDA FUERA

Por la tarde llegó el turno de la rama femenil y con ello la última participación de una representante de Coahuila en la Final.

Ana Paula Vázquez enfrentó a la checa Marie Horackova en los cuartos de final. La europea consiguió la victoria y dejó fuera a la arquera de Ramos Arizpe, con lo que Coahuila se quedó sin representantes en la lucha por las medallas.

En el resto de los duelos, Alejandra Valencia avanzó a semifinales tras imponerse 7-3 a la italiana Roberta Di Francesco, mientras que Katharina Bauer superó a la española Elia Canales. La turca Elif Gokkır también consiguió su pase a la siguiente ronda.

$!Ana Paula Vázquez quedó eliminada en cuartos de final ante la checa Marie Horackova durante la jornada dominical en Saltillo.
Ana Paula Vázquez quedó eliminada en cuartos de final ante la checa Marie Horackova durante la jornada dominical en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

VALENCIA TERMINA EN CUARTO LUGAR

Alejandra Valencia se enfrentó en semifinales a Marie Horackova, quien se impuso por 6-0 y avanzó a la final.

La mexicana pasó entonces a disputar la medalla de bronce contra la turca Elif Gokkır. El encuentro terminó empatado 5-5, por lo que el tercer lugar se definió mediante una flecha de desempate.

Gokkır consiguió la victoria y dejó a Valencia en el cuarto lugar de la competencia.

El oro fue para Marie Horackova, mientras que Katharina Bauer obtuvo la plata y Elif Gokkır completó el podio.

$!Alejandra Valencia terminó en el cuarto lugar de recurvo femenil después de caer ante la turca Elif Gokkır en la disputa por el bronce.
Alejandra Valencia terminó en el cuarto lugar de recurvo femenil después de caer ante la turca Elif Gokkır en la disputa por el bronce. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

LAS GRADAS VOLVIERON A LLENARSE

El público fue uno de los protagonistas de la jornada final. Las gradas de la Plaza de Armas lucieron nuevamente llenas, especialmente durante la sesión de recurvo femenil, cuyos boletos se habían agotado desde la semana previa.

Los aficionados acompañaron cada disparo con aplausos y porras, mientras los nombres de los representantes mexicanos volvieron a escucharse desde las tribunas instaladas frente a la Catedral de Santiago y el Palacio de Gobierno.

$!Las gradas de la Plaza de Armas volvieron a lucir llenas durante la última sesión de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.
Las gradas de la Plaza de Armas volvieron a lucir llenas durante la última sesión de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Antes del inicio de la competencia femenil, World Archery reconoció a la Final como el evento del año por sus logros deportivos. Posteriormente, también fue reconocida la mexicana Andrea Maya Becerra, campeona del mundo de 2025.

La jornada tuvo un breve retraso debido a la posibilidad de una tormenta eléctrica. Las semifinales femeniles se detuvieron mientras se evaluaban las condiciones, pero la competencia pudo reanudarse alrededor de media hora después.

$!La checa Marie Horackova conquistó el oro en recurvo femenil, seguida por la alemana Katharina Bauer y la turca Elif Gokkır.
La checa Marie Horackova conquistó el oro en recurvo femenil, seguida por la alemana Katharina Bauer y la turca Elif Gokkır. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

MÉXICO TERMINA CON DOS MEDALLAS

Con el cierre de las pruebas de recurvo, México concluyó su participación en la Final de la Copa del Mundo con dos medallas: la plata de Dafne Quintero en compuesto femenil y el bronce de Rodrigo González de Alba en compuesto varonil, ambas conseguidas el sábado.

Para Coahuila, la competencia tuvo una participación especial con Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero y Sebastián García, quienes representaron al estado durante la Final disputada en Saltillo.

Durante dos días, la Plaza de Armas se convirtió en escenario de una competencia internacional que reunió a los mejores arqueros del mundo y que contó con el respaldo de una afición que llenó las gradas y acompañó cada flecha hasta el cierre del evento.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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