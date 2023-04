Debate Coahuila 2023: Centran señalamientos a Manolo Jiménez; candidatos repiten propuestas

Este miércoles, Saltillo vivió el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila, esta vez desarrollado por la Iniciativa Privada, en el cual, la deuda pública, la seguridad, el agua y la invitación a “nuevos gobiernos” y los señalamientos, fueron el punto central de la conversación.

El encuentro entre Armando Guadiana Tijerina de Morena, Manolo Jiménez Salinas de la alianza PRI-PAN-PRD, Lenin Pérez Rivera de UDC-PVEM y Ricardo Mejía Berdeja del PT, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Frenan el “show”, pero candidatos repiten propuestas

En la dinámica del debate, que se llevó poco más de 120 minutos, y los ataques y señalamientos no se quedaron a la espera de un siguiente encuentro, mientras que algunas de las propuestas presentadas en el primer debate, fueron arrastradas hasta este nuevo encuentro.

LOS NÚMEROS

De acuerdo con un análisis cuantitativo realizado por VANGUARDIA sobre el debate, durante las más de dos horas, los candidatos realizaron al menos 37 propuestas, frente a 22 señalamientos sobre temas diversos.

A nivel cuantitativo, Manolo Jiménez fue el candidato que recibió mayor número de señalamientos con un total de 18 comentarios en su contra, emitidos por parte de los tres candidatos, mientras que Ricardo Mejía Berdeja recibió tres, y uno más fue contra el Gobierno Estatal, emitido por Armando Guadiana.

En el caso de las propuestas, tanto Lenin Pérez, como Manolo Jiménez, fueron quienes más presentaron con un total de 10 abordamientos, sobre los temas de desarrollo económico, corrupción, educación y seguridad, y a la par, estos dos candidatos fueron quienes mencionaron menor cantidad de señalamientos con tres comentarios por parte del candidato del PRI-PAN-PRD y dos por parte del candidato de UDC-PVEM.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Al PRI le conviene romper los eslabones de corrupción’, dice Lenin Pérez

En el caso tanto de Lenin Pérez como de Manolo, las propuestas más reiteradas consistieron o concluyeron en incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno; sin embargo, estas propuestas son repetidas del primer debate que se llevó a cabo en Torreón.

“La única medida ante la cultura de la corrupción, es con el involucramiento permanente y la presencia de los sectores vivos de la sociedad. Que estén en la vigilancia del gasto público utilizando la tecnología. Tener un gobierno abierto”, dijo Lenin Pérez Rivera.

“Ciudadanizando el Gobierno, consejos ciudadanos para revisar el uso de recursos”, dijo, por otro lado, Manolo Jiménez Salinas.

En el caso de Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena, y Ricardo Mejía Berdeja, entre las que también repitieron algunas que fueron presentadas durante el último debate, y se centraron en temas de corrupción, deuda pública, desarrollo económico, tecnología y educación.

“Queremos becas para todos. Vamos a pagar 2 mil 500 cada mes a más de 70 mil estudiantes”, dijo Armando Guadiana en su propuesta repetida.

“Vamos a promover un corredor logístico en Torreón, Monclova, Sabinas, Piedras Negras y Acuña. Coahuila es la nueva gran frontera de México”, expresó Mejía Berdeja también repitiendo una propuesta.

En el caso de los señalamientos, en los que se toma en cuenta la mención específica de un partido contrario al suyo, o del propio candidato, en el caso de Manolo Jiménez, uno de sus señalamientos fue contra Armando Guadiana y otro contra Ricardo Mejía, mientras que en el caso de Lenin Pérez, ambos fueron contra el PRI.

“Le conviene al PRI romper con los eslabones de impunidad”, dijo Lenin Pérez realizando una invitación a renovar al partido en el Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Apuesta Manolo Jiménez por coordinación en seguridad

“Candidato de Morena, usted honrado, honrado, honrado, no es”, dijo Manolo Jiménez.

En el caso de Armando Guadiana Tijerina y de Ricardo Mejía Berdeja, fueron centrados hacia gobiernos anteriores y también hacia el candidato Manolo Jiménez.

“Los del PRIAN que ya se van siempre se han vanagloriado de la seguridad. Aquí mismo en Saltillo vayan a caminar al otro lado de la calle Otilio González, y se encuentran a jóvenes perdidos en el cristal y en fentanilo. Esa es una problemática más grande”, dijo Ricardo Mejía Berdeja.

“Yo fui diputado y no porque me abanderó Rubén Moreira, tengo una formación que tú no tienes, porque te hicieron de manera exprés. Por eso cuando Sandra Romandía te pregunta, te incomodas, ¡qué osadía preguntarle al virrey!”, señaló Ricardo Mejía Berdeja.