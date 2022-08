Rotula inDriver vehículos en Saltillo a cambio de 800 pesos

Además de identificar taxis y camiones del transporte público a través de las calcas con que son rotulados, los conductores de inDriver podrán ser visibles y darse a conocer en las calles como parte de la empresa, a cambio de un pago de 800 pesos, aún incluso sin permiso para operar.

Sin embargo, son pocos los vehículos que han accedido a esta estrategia publicitaria a iniciativa de la empresa, pues aseguran que es “ponerse de a pechito” ante la constante cacería y ataques de los taxistas a los conductores de dicha aplicación.

De acuerdo con los propios choferes, la empresa emitió un comunicado para dar a conocer la posibilidad de rotular su vehículo a cambio de una bonificación a quienes permitieran colocar estas estampas en puertas y vidrios.

“Antes incluso te vendían carros muy económicos, pero debías dejar la publicidad, que era un exceso de calcas en puertas y todo el carro, al menos por dos años, creo, pero ahora quieren dar solo 800 pesos para traer así el carro”, explicó un conductor.

Otros señalaron que no es una imposición, sino una opción para los conductores, quienes tendrán la libertad de aceptar o no las condiciones para recibir la bonificación económica cada 15 días, aunque no se tiene claro el número de bonificaciones.

La gran mayoría de los conductores aseguró que no accedería a esta oferta, pues para ellos implica mayor riesgo de ser perseguidos en una ciudad donde los taxistas han levantado la voz en varias ocasiones para obligarlos a pagar los mismos impuestos que ellos, dijeron.

“Es opcional, no es a fuerza, yo te recomendaría que no lo hagas, pues serán los primeros en cazar; los taxis y dependencias no van a batallar en dar con alguno, pues con esas calcas solitos se pusieron el cuatro”, expresó Rulo López, conductor saltillense.