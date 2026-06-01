Rubén Moreira, diputado por Coahuila, acusa deterioro económico, institucional y de seguridad durante gobiernos de Morena

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    Rubén Moreira, diputado por Coahuila, acusa deterioro económico, institucional y de seguridad durante gobiernos de Morena
    Rubén Moreira Valdez aseguró que existe una amplia diferencia entre el discurso oficial y las condiciones económicas y de seguridad que enfrenta el país. CORTESÍA

Legislador priista sostiene que la administración federal enfrenta una crisis financiera y un creciente rechazo ciudadano

El diputado federal Rubén Moreira Valdez lanzó una severa crítica contra el desempeño del Gobierno Federal, al asegurar que los resultados de la actual administración contrastan con el discurso de prosperidad que impulsa el partido en el poder.

Durante su participación en la agenda política de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el coordinador parlamentario del PRI y exgobernador de Coahuila afirmó que México enfrenta una combinación de problemas económicos, debilitamiento institucional e inseguridad, factores que, dijo, evidencian el incumplimiento de las promesas realizadas por Morena al inicio de su gestión.

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“Quebraron a México, lo endeudaron como nunca y ahora lo están entregando al crimen organizado”, expresó el legislador al cuestionar la situación financiera y de gobernabilidad del país.

Moreira sostuvo que una de las señales más claras de las dificultades presupuestales que enfrenta el Gobierno Federal es el retraso en la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que busca mejorar las percepciones salariales de policías, médicos, enfermeras y otros trabajadores del sector público.

Recordó que dicha modificación fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Unión y respaldada por la mayoría de los congresos estatales desde octubre de 2024; sin embargo, aseguró que permanece sin concretarse debido a la falta de recursos para hacerla efectiva.

“Si realmente existieran las condiciones financieras que presume el oficialismo, la reforma ya estaría en vigor. La realidad es que no cuentan con la capacidad presupuestal para cumplirla”, argumentó.

CUESTIONA REFORMAS Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

El exgobernador de Coahuila también criticó diversas iniciativas impulsadas por la mayoría legislativa durante el periodo extraordinario, particularmente aquellas relacionadas con la permanencia de magistrados electorales y modificaciones al sistema institucional del país.

A su juicio, estas medidas representan una contradicción con los principios democráticos que el propio movimiento gobernante asegura defender.

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“Hablan de democracia mientras impulsan cambios que debilitan los contrapesos y concentran cada vez más facultades en un solo grupo político”, señaló.

En materia económica, Moreira afirmó que la deuda pública nacional se ha incrementado significativamente durante los gobiernos de Morena y sostuvo que millones de mexicanos continúan sin acceso a empleos formales, situación que atribuyó a una política económica incapaz de generar certidumbre y crecimiento sostenido.

Respecto a la seguridad pública, advirtió que el país atraviesa una etapa compleja debido a la expansión de la delincuencia organizada y a los riesgos de infiltración criminal en distintas regiones.

Asimismo, aseguró que incluso los estudios de opinión pública muestran un deterioro en la percepción ciudadana sobre la estrategia de seguridad federal. Según expuso, una mayoría de mexicanos desaprueba las acciones emprendidas por el Gobierno en esta materia.

Finalmente, el legislador priista sostuvo que los principales indicadores nacionales reflejan un escenario distinto al que describe el discurso oficial y consideró que los problemas económicos, la inseguridad y el desgaste institucional representan algunos de los mayores desafíos que enfrenta actualmente el país.

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