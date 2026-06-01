Realiza INE simulacro de votación en Coahuila; capacita a 30 mil funcionarios de casilla

A poco menos de una semana de la jornada para renovar el Congreso del Estado, el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la fase intensiva de preparación de las personas que tendrán en sus manos la organización y operación de las casillas en Coahuila. Como parte de los trabajos finales rumbo al 7 de junio, el organismo electoral realizó simulacros de votación en distintos puntos de la entidad con el propósito de fortalecer los conocimientos prácticos de quienes fungirán como funcionarios de casilla durante la elección de diputaciones locales.

Adán Laguna, encargado de despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en Coahuila, informó que fueron capacitados 29 mil 915 ciudadanos para integrar las 4 mil 275 mesas directivas de casilla que se instalarán en todo el estado. Explicó que cada centro de votación contará con una presidencia, una secretaría, dos escrutadores y tres suplentes generales, quienes estarán preparados para asumir funciones en caso de que algún integrante propietario no se presente el día de la elección. Durante los ejercicios prácticos, los participantes ensayaron el armado de urnas y materiales electorales, el llenado de actas, la recepción de electores y la atención de situaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de la jornada, con el objetivo de garantizar certeza, legalidad y orden en cada etapa del proceso. AFINAN PROCEDIMIENTOS PARA LA JORNADA ELECTORAL El funcionario detalló que la integración de las mesas directivas se desarrolló en dos etapas. En la primera se visitó y notificó a las personas sorteadas para verificar que cumplieran los requisitos legales y aceptaran participar como funcionarios electorales. Posteriormente se llevó a cabo una segunda insaculación mediante la cual se asignaron los cargos específicos que desempeñará cada ciudadano dentro de la casilla.

Laguna recordó que la instalación de las mesas receptoras comenzará a las 07:30 horas del día de la elección, mientras que la recepción de votos iniciará formalmente a las 08:00 horas. Asimismo, señaló que la votación concluirá a las 18:00 horas, aunque quienes permanezcan formados antes de ese horario podrán ejercer su derecho al sufragio. El representante del INE destacó que, al tratarse únicamente de la elección de diputaciones locales, se espera una operación más ágil en los centros de votación, lo que permitirá brindar una atención más fluida a los electores y facilitar el desarrollo de las actividades de los funcionarios durante toda la jornada.

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