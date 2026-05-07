Representa gasto en pensiones y deuda pública el 53.9% del PIB en México

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    Representa gasto en pensiones y deuda pública el 53.9% del PIB en México
    El pago de pensiones (contributivas y sociales) ascendió a 619 mil 258 millones de pesos, un salto del 6.5% anual, mientras que la deuda bruta total escaló a 20.1 billones de pesos. ChatGPT

Récord en gasto de pensiones y deuda en 2026: suman 20.1 billones de pesos en deuda pública y 619 mil mdp en pensiones, un nivel histórico para el erario

El gasto en pensiones y el nivel de la deuda pública tocaron un nuevo récord desde que entró el Gobierno de la 4T, que ahora encabeza Sheinbaum.

En el primer trimestre de 2026, el gasto total en pensiones —es decir, sumando las pensiones contributivas y no contributivas— ascendió a 619 mil 258 millones de pesos, un incremento de 6.5 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior, y el nivel más alto desde 2017 considerando un periodo similar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/deuda-mundial-llega-a-record-de-353-billones-de-dolares-EF20528905

En tanto, la deuda bruta total del sector público federal —que incluye al Gobierno federal, Pemex, CFE y la banca de desarrollo— ascendió a 20.1 billones de pesos en marzo de 2026, un monto que equivale al 53.9 por ciento del PIB estimado por Hacienda para 2026, destacó el IMCO.

En el primer trimestre de 2017, el gasto en pensiones no contributivas (que son las pensiones sociales) fue de 14 mil 479 millones a pesos de 2026, y para el primer trimestre de este año se disparó a 195 mil 199 millones de pesos, muestran datos analizados por la consultora Integralia con información de la Secretaría de Hacienda.

En tanto, el gasto en pensiones contributivas pasó de 261 mil 963 millones de pesos de 2026 en el primer trimestre de 2017, a 424 mil 059 millones de pesos en el primer trimestre de este año.

https://vanguardia.com.mx/dinero/incrementa-disponibilidad-de-espacios-industriales-en-saltillo-FP20491994

Carlos Ramírez, socio de Integralia, dijo que el gasto tiene un problema estructural porque los recursos destinados a programas sociales y pensiones van en aumento y no se determinan, al igual que el costo financiero de la deuda.

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