Rubén Moreira, diputado por Coahuila, exige estrategia nacional frente al avance del sargazo en el Caribe mexicano

Ante la creciente crisis provocada por el arribo masivo de sargazo en las costas del Caribe Mexicano, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó a la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a implementar una respuesta integral, permanente y coordinada que permita atender uno de los mayores desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta la Riviera Maya. El legislador priista solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que, en coordinación con la Secretaría de Marina, el Gobierno de Quintana Roo y los municipios de la Riviera Maya, implemente de manera inmediata un Programa Integral de Atención a la Crisis por Sargazo, que contemple acciones de contención en altamar, recolección, saneamiento de playas, disposición final y aprovechamiento sustentable de esta macroalga.

Moreira Valdez también exhortó a las secretarías de Economía y de Hacienda a establecer un programa emergente de apoyo para empresas y prestadores de servicios turísticos, que incluya estímulos fiscales, facilidades administrativas, esquemas de financiamiento, diferimiento de contribuciones federales y mecanismos de coordinación institucional para enfrentar las pérdidas ocasionadas por la disminución de visitantes. De igual forma, solicitó a la Secretaría de Turismo poner en marcha una estrategia extraordinaria de promoción turística nacional e internacional, orientada a fortalecer la competitividad y acelerar la recuperación económica de los destinos afectados por la crisis del sargazo. El coordinador parlamentario advirtió que durante los últimos siete años el arribo masivo de sargazo dejó de ser un fenómeno estacional para convertirse en una problemática estructural que afecta de manera permanente al Caribe Mexicano, particularmente al estado de Quintana Roo. Señaló que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han documentado una tendencia creciente en los volúmenes de sargazo que llegan al Caribe, que rebasan la capacidad de respuesta de las autoridades. Asimismo, destacó que, aunque el sargazo cumple una función ecológica cuando permanece en mar abierto, su acumulación masiva en las playas provoca hipoxia, acidificación del agua y la liberación de sustancias que deterioran los ecosistemas costeros, afectan arrecifes, pastos marinos y zonas de anidación de tortugas marinas.

Indicó que a ello se suma un problema de salud pública, ya que, al descomponerse, el sargazo libera gases como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, cuya exposición puede ocasionar irritación ocular, dolores de cabeza, náuseas, mareos y afectaciones respiratorias, que impactan principalmente a trabajadores de limpieza, pescadores, prestadores de servicios turísticos y habitantes de las zonas costeras. El congresista subrayó que destinos de reconocimiento internacional como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, Akumal, Mahahual y toda la Riviera Maya se ven afectados por esta situación, ante el deterioro de la imagen de las playas, provoca cancelaciones de reservaciones y reduce la llegada de visitantes. Por lo anterior, Rubén Moreira reiteró que proteger las playas del Caribe Mexicano significa proteger el patrimonio ambiental del país, preservar miles de empleos y garantizar la competitividad de uno de los principales motores económicos de México.

Publicidad