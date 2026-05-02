Invade sargazo Playa del Carmen; prevén temporada récord de hasta 130 mil toneladas

CIUDAD DE MÉXICO.- Grandes acumulaciones de sargazo comenzaron a cubrir las playas de Playa del Carmen, Quintana Roo, en medio de una temporada que las autoridades prevén como una de las más intensas para el Caribe mexicano. De acuerdo con reportes locales y monitoreos ambientales, el recale se ha intensificado en los últimos días en la Riviera Maya, particularmente en Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos, donde la macroalga afecta la imagen turística, dificulta el acceso al mar y genera malos olores por su descomposición.

El Centro de Monitoreo de Sargazo de Quintana Roo estimó que este año el arribo aumentará entre 25 y 30 por ciento respecto a 2025, cuando se recolectaron alrededor de 95 mil a 96 mil toneladas en la entidad.

Para 2026, la previsión estatal ronda entre 120 mil y 130 mil toneladas, con los meses de mayo, junio y julio como el periodo de mayor intensidad.

REFUERZAN LABORES DE LIMPIEZA EN PLAYA DEL CARMEN En Playa del Carmen, uno de los principales destinos turísticos del País, las autoridades y prestadores de servicios han reforzado labores de limpieza ante el avance de la llamada “marea marrón”. “Atender la arribazón de #Sargazo es proteger el medio ambiente, la economía, la seguridad y el turismo en el Caribe mexicano. Por ello, en los Municipios de Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual hemos colocado 7,530 metros de barreras y anclaje. Además continúan desplegados tres Grupos de Recolección Emergente en Playas #GREP con la finalidad de recolectar esta macroalga”, informó este sábado la Secretaría de Marina.

ARRIBAN 75 ELEMENTOS PARA REFORZAR ACCIONES Para reforzar las acciones, el pasado 23 de abril, arribó un grupo de 75 elementos de 350 procedentes de distintos mandos navales, quienes reforzaran las acciones necesarias para llevar a cabo las diferentes actividades que contempla citada estrategia en el estado de Quintana Roo. “Es importante señalar que la estrategia integral implementada por la Secretaría de Marina y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en lo que va del presente año ha logrado la recolección de 28,129.51 toneladas de sargazo en Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco, donde se tienen desplegados actualmente a 187 elementos, un Buque Sargacero Oceánico, 11 Buques Sargaceros Costeros y cuatro sargaceras anfibias, con los cuales en conjunto con las capacidades de aeronaves no tripuladas (drones), se optimiza el empleo de los medios y se incrementa la efectividad de la recolección”, indicaron fuentes navales. “Gracias a la unión de esfuerzos coordinados y con el compromiso de las diferentes instancias involucradas desde nivel municipal, estatal y federal, así como sector empresarial y población civil, favorecen a una mejor operatividad contribuyendo a disminuir la cantidad de sargazo que tiene probable recale en las playas de los diferentes municipios”.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, reafirma su compromiso en Coordinación con el Gobierno del Estado y demás instancias involucradas, a fin de continuar ejecutando la Estrategia de Atención al Sargazo de forma permanente para el bienestar de la población, desarrollo económico del país y el cuidado del medio ambiente”.

15 ZONAS DEL NORTE ESTÁN EN FOCOS ROJOS El Centro de Monitoreo de Sargazo de Quintana Roo, señaló que de las 140 playas vigiladas en el estado, 15 zonas del norte se encuentran en focos rojos, principalmente Playa del Carmen, que lleva varios días con llegadas intensas. Aunque se han instalado barreras de contención en unos 90 kilómetros de litoral, autoridades locales alertaron que éstas no han sido suficientes ante la magnitud del fenómeno, pues parte de la biomasa logra pasar por debajo de las estructuras o hundirse antes de llegar a la costa.

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