Rubén Moreira, diputado por Coahuila, propone frenar bloqueos bancarios sin control judicial

La propuesta del diputado federal por Coahuila surge ante la preocupación de que actualmente se pueden inmovilizar fondos con base en sospechas poco claras y sin un proceso judicial previo, lo que vulnera el acceso de las personas a su propio patrimonio.

El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para impedir que autoridades congelen recursos financieros sin criterios definidos ni supervisión de un juez.

El legislador advirtió que hoy no existen lineamientos precisos sobre qué constituye un indicio suficiente, lo que permite que la misma autoridad investigue, determine y ejecute sanciones sin contrapesos, afectando incluso a ciudadanos sin responsabilidad en delitos.

La iniciativa plantea establecer reglas básicas: que un juez autorice cualquier bloqueo, definir con claridad las pruebas necesarias, exigir al menos dos elementos objetivos y comprobables, y garantizar el derecho de audiencia y defensa.

Moreira subrayó que la intención no es obstaculizar acciones contra el crimen, sino asegurar que se realicen con apego a la legalidad y sin vulnerar principios constitucionales como la presunción de inocencia.

Finalmente, sostuvo que la propuesta busca equilibrar la actuación del Estado y brindar mayor certeza jurídica a la ciudadanía.